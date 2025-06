Apple Watch Ultra 3 soll dieses Jahr auf den Markt kommen

Nach fast zwei Jahren Funkstille scheint es endlich so weit zu sein: Die Apple Watch Ultra 3 steht laut aktuellen Berichten vor der Tür. Der bekannte Analyst Jeff Pu von GF Securities erwartet, dass Apple die Ultra 3 noch in diesem Jahr vorstellt – zusammen mit der kommenden Apple Watch Series 11. Das geht aus einer aktuellen Produkt-Roadmap hervor, die er Investoren präsentiert hat. Wenn alles nach Plan läuft, könnten beide Modelle gemeinsam mit dem neuen iPhone 17 im Herbst auf den Markt kommen.

Apple Watch Ultra hat eine Pause gemacht

Apple hat 2024 überraschend auf ein echtes Update der Apple Watch Ultra verzichtet. Lediglich eine neue Farbvariante in schwarzem Titan hat es in die Produktlinie geschafft – für viele ein eher kosmetisches Mini-Update. Damit wäre es im kommenden September genau zwei Jahre her, dass Apple an der Ultra-Serie wirklich geschraubt hat.

Für viele Nutzer der ersten Generation dürfte sich das Warten aber lohnen. Schließlich bietet ein längerer Entwicklungszyklus oft größere technische Sprünge – weit mehr, als es der jährliche Update-Rhythmus normalerweise hergibt.

Kommt 5G und Satelliten-Konnektivität?

Auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman geht davon aus, dass Apple mit der Ultra 3 größere Neuerungen plant. Im Raum stehen etwa 5G-Unterstützung und Satellitenkonnektivität – Features, die die Ultra noch unabhängiger und leistungsfähiger machen würden. Ob sie es tatsächlich in die finale Version schaffen, bleibt abzuwarten.

Fazit: Apple Watch Ultra 3 könnte ein echter Sprung werden

Wenn du noch eine Apple Watch Ultra der ersten oder zweiten Generation trägst, könnte 2025 dein Jahr werden. Die Ultra 3 dürfte mit spannenden Funktionen und einem robusten Design auftrumpfen – perfekt für Outdoor-Enthusiasten, Abenteurer und Technikliebhaber.

Ob die neuen Features wie 5G oder Satelliten-Notruf wirklich kommen, erfahren wir wohl spätestens im Herbst. Hier haben wir zudem alle weiteren Funktionen zusammengefasst, die für die Apple Watch Ultra 3 erwartet werden.