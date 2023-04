Backdrop X: Desktop-Tool aus den 1990ern kommt jetzt als Freeware zurück

Der Entwickler Jonathan Gary hat bereits in den 1990er Jahren Anwendung namens Backdrop X herausgebracht, seinerzeit als Shareware. Als er kürzlich in seinem Keller ein altes japanisches Buch mit Shareware-Apps fand und dort auch seine damalige App in Version 1.1 besprochen wurde, fühlte er sich inspiriert, seine frühere Anwendung für moderne Macs umzugestalten und sie als Freeware zur Verfügung zu stellen.

Back in the 90’s, I created a Mac shareware app called backdrop. I recently unearthed from my basement a Japanese book of shareware apps that included it. This inspired me to recreate it for the modern Mac, and it’s now available for free. https://t.co/2uMIwhcAdV pic.twitter.com/vcdpYk36hy

— Jon (@recordtronic) April 9, 2023