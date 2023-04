Soundpeats: AirPods-Alternativen Air3 Deluxe HS & Air3 Pro derzeit mit Rabatt

In meinem Haushalt kommen für Musik, Anrufe und Podcasts gewöhnlich meine AirPods Pro zum Einsatz. Apples True Wireless-Modelle sind allerdings auch nicht ganz günstig und liegen schon in der gehobenen Preisklasse dieses Genres. Deutlich günstiger wird es mit den Exemplaren von Soundpeats, einer Audio-Marke, die wir bisher noch nicht bei uns im Blog vorgestellt haben. Das soll sich mit den beiden Modellen Soundpeats Air3 Deluxe HS und Soundpeats Air3 Pro nun ändern, zumal beide Modelle momentan mit satten Rabatten bei Amazon zu haben sind. Wir haben beide Exemplare bereits vorliegen und können daher auch eine kleine persönliche Einschätzung abgeben.

Soundpeats Air3 Deluxe HS: Überraschend guter Klang

Designtechnisch erinnern die Soundpeats Air3 Deluxe HS an Apples klassisches AirPods-Modell mit offener Bauweise. Auch die Air3 Deluxe HS werden einfach in die Ohrmuschel eingehängt und kommen ohne Silikonstöpsel für den Gehörgang aus. Das Modell ist in insgesamt vier Farben – Schwarz, Weiß, Rosa und Violett erhältlich und kommt inklusive einer Ladebox und einem kleinen USB-A-auf-USB-C-Ladekabel daher. Auf der Website von Soundpeats wird der True Wireless-Kopfhörer vollmundig als „Beste kabellose AirPods-Alternative“ angepriesen. Das sind die Kernfeatures des Soundpeats Air3 Deluxe HS:

Treiber: 14,2 mm Bio-Diaphragm Dynamic Driver

Frequenz: 20Hz – 40kHz

Hi-Res-Audio-Zertifizierung

Vier Mikrofone für Sprachansagen und Anrufe

Niedriglatenz-Game Mode mit 60ms

Automatische In-Ear-Erkennung

Touch-Steuerung über Ohrhörer-Stäbchen (Start/Pause, Lautstärke, Game Mode)

Ladezeit: 1,5 Stunden für Ohrhörer oder Ladecase

Akkulaufzeit: 20 Stunden insgesamt, 5 Stunden pro Ladung

Akkukapazität: 300 mAh (Ladecase)

Wasserdichtigkeit: IPX4

Bluetooth 5.2

Bluetooth-Profile: A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GATT

Lieferumfang: True Wireless-Earbuds, USB-C-Ladekabel, Ladecase, Bedienungsanleitung

Gewicht: 4,06 g (einzelner Earbud), 36,3 g (Ladecase mit Earbuds)

Auf eine völlige Abschirmung muss bei den Soundpeats Air3 Deluxe HS erwartungsgemäß aufgrund der offenen Bauweise verzichtet werden, auch eine aktive Geräuschunterdrückung ist daher nicht mit an Bord. Bei meinen Tests mit den InEars war ich von der Soundqualität der Ohrhörer positiv überrascht, vor allem, weil ich aufgrund meiner Ohrmuschel-Anatomie oft Probleme mit ausgewogenem, vollem Klang bei offenen Modellen wie diesem habe. Richtig fest sitzen zwar auch die Soundpeats Air3 Deluxe HS bei mir nicht im Ohr, was aber meinen relativ kleinen Ohrmuscheln geschuldet sein dürfte.

Der Klang ist voll, warm und überzeugt für die offene Bauweise sowohl im Höhen-, als auch im Tiefenbereich: Gerade letzteres ist oft ein Manko der offenen Modelle. Steuern lässt sich der Air3 Deluxe HS erfreulicherweise auch direkt an den Ohrhörern über Tippen und Wischen, auch die Anpassung der Lautstärke ist so möglich. Wirklich zuverlässig funktionierte letztere Funktion bei mir aber nicht immer, hier muss man wirklich sehr genau von oben nach unten oder umgekehrt wischen. Auch die Materialqualität ist dem Preis angemessen, kommt aber natürlich nicht an die stabile Bauweise und Verarbeitung der AirPods heran.

Bei einem gegenwärtigen Preis von nur 39,98 Euro für das weiße und schwarze Modell der Soundpeats Air3 Deluxe HS kann man beim Gesamtpaket absolut nicht meckern. Regulär kostet das Modell 52,99 Euro, derzeit gibt es bei Amazon jedoch ganze 25 Prozent Rabatt. Wer zwei Exemplare bestellt, spart sogar noch weitere fünf Prozent.

Soundpeats Air3 Pro: Transparenzmodus verbesserungswürdig

Wer wie ich Probleme mit der offenen Bauweise von True Wireless-Kopfhörern hat und stattdessen lieber auf eine bessere Abschirmung samt aktiver Geräuschunterdrückung setzen will, wie man es bereits von den AirPods Pro kennt, bekommt mit den Soundpeats Air3 Pro ein ähnlich aufgebautes Modell.

Die Soundpeats Air3 Pro werden inklusive eines Ladecases, einem kurzen USB-A-auf-USB-C-Kabel sowie Silikon-Ohrstöpsel in insgesamt drei Größen ausgeliefert. Anders als die Air3 Deluxe HS gibt es dieses Modell nur in schwarzer Farbe, dafür ist aber auch eine aktive Geräuschunterdrückung sowie ein Transparenzmodus mit an Bord. Das sind die Spezifikationen des Soundpeats Air3 Pro:

Treiber: 12 mm Dynamic Driver

Frequenz: 20Hz – 40kHz

Niedriglatenz-Game Mode mit 60ms

Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) mit Transparenzmodus und bis zu 35 db Geräuschunterdrückung

Touch-Steuerung über Ohrhörer-Stäbchen (Start/Pause, Lautstärke, ANC)

Ladezeit: 1,5 Stunden für Ohrhörer, 2 Stunden für das Ladecase

Akkulaufzeit: 24 Stunden insgesamt, 6 Stunden pro Ladung

Akkukapazität: 280 mAh (Ladecase)

Wasserdichtigkeit: IPX4

Bluetooth 5.2

Bluetooth-Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Lieferumfang: True Wireless-Earbuds, USB-C-Ladekabel, Ladecase, Bedienungsanleitung

Gewicht: 4,5 g (einzelner Earbud), 36,8 g (Ladecase mit Earbuds)

Nicht nur hinsichtlich ihres abgerundeten Ladecases, sondern auch bezüglich der Bauform der Ohrhörer ähneln die Soundpeats Air3 Pro den AirPods Pro. Sie sitzen bedingt durch die Silikonstöpsel im Gehörgang bei mir deutlich bequemer und fester im Ohr, und auch die Abschirmung gelingt hier bauartbedingt viel besser. Über ein längeres Halten des Fingers am linken Ohrhörer lässt sich zwischen dem ANC-, Normal- und Transparenz-Modus wechseln. Während ich deutliche Unterschiede zwischen dem ANC- und Normalmodus erkennen konnte, war ich vom Transparenzmodus nicht ganz überzeugt. Hier gelangten noch immer viel zu wenig Umgebungsgeräusche zu meinem Ohr durch – mit diesen Voraussetzungen würde ich mich beispielsweise nicht in den Straßenverkehr begeben. Die Abschirmung per ANC ist grundsätzlich okay, kommt aber natürlich nicht an Modelle wie die AirPods Pro (2) heran.

Soundtechnisch bekommt man beim Soundpeats Air3 Pro ein relativ enges Klangbild, bei dem trotz der guten Abschirmung und eines guten Sitzes im Ohr vor allem die Höhen sehr präsent sind, untermalt von einem eher wummernden, undefinierten Bass. Über die Soundpeats-App (App Store-Link), mit der sich übrigens auch die Soundpeats Air3 Deluxe HS verwalten lassen, gibt es zwar einen adaptiven Equalizer, doch wirkt der Klang hier grundsätzlich nicht so hochwertig wie bei den offenen Air3 Deluxe HS – möglicherweise ein Resultat der verbauten 14,2 vs. 12 mm-Treiber. Auf einen direkten Vergleich mit meinen AirPods Pro verzichte ich hier: Apples InEar-Modell ist einfach in allen Bereichen besser, in der Preisklasse der Air3 Pro jedoch kann man über die Ausstattung und den Sound nicht großartig meckern.

Auch die Soundpeats Air3 Pro sind gegenwärtig mit einem satten Rabatt bei Amazon zu haben: Statt des Normalpreises von 69,99 Euro zahlt man mit einem Rabatt von 29 Prozent momentan nur 49,99 Euro. Beide hier vorgestellten Soundpeats-Modelle können auch über Amazon Prime mit Lieferung am nächsten Werktag bestellt werden.