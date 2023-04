Drops: Kostenloser Regenradar bietet neue Homescreen-Widgets an

Optisch ist Drops (App Store-Link) sicherlich nicht das Gelbe vom Ei, dafür kann der Regenradar allerdings kostenfrei mit Werbung genutzt werden. Ein optisch nicht gerade schöner Graph zeigt den aktuellen Niederschlag an – und mit Version 4.5.6 kann dieser für einen Ort auch als Widget dargestellt werden.

Ingesamt könnt ihr aus drei Widget-Größen wählen und in den Widget-Einstellungen festlegen, welcher Ort für die Anzeige der Niederschlagmenege berücksichtig werden soll. Wer möchte, kann auch mehrere Widgets für verschiedene Orte auf dem Homescreen hinzufügen. Ein blauer Graph zeigt auf einer Zeitliste an, wann und wie viel Regen zu erwarten ist.

In der Drops-App selbst gibt es auch einen Niederschlagsradar, eine stündliche Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden sowie eine rudimentäre Vorhersage für die nächsten 14 Tage. Praktisch: Drops kann euch per Push-Benachrichtigung auf anstehenden Regen hinweisen. In den Orte-Einstellungen könnt ihr für jeden einzelnen Ort selbst bestimmten, ob ihr gewarnt werden wollt und bei welcher Intensität.

Drops kann kostenlos geladen und genutzt werden. Die in der App geschalteten Werbebanner könnt ihr optional für 1,19 Euro pro Jahr entfernen.