Bandwerk verkauft neues FKM Apple Watch-Armband mit Leder in „Shocking Orange“

Der Spezialist für hochwertige Apple Watch-Armbänder, Bandwerk, hat ab sofort ein neues Modell im Sortiment, dass auch für sportliche Aktivitäten gemacht ist. Das „Leder Sport Armband“ ist eine Kombination aus FKM-Material und speziell hydrophobiertem Leder, das für eine höchste Wasserfestigkeit sorgt.

Zum Einsatz kommt deutsches Heinen Leder, das für seine wasserdichten Eigenschaften bekannt ist. Mit der Dornschließe am Band könnt ihr die Apple Watch sicher am Handgelenk befestigen. Durch die Öffnungen am Armband selbst wird die Ansammlung von Schweiß verhindert und sorgt zudem für ein angenehmes Hautgefühl. Es handelt sich dabei um eine Einheitsgröße für Handgelenkumfänge von 150 bis 210 Millimeter, was bei den meisten passen sollte.

Neben vielen schon verfügbaren Farben gibt es ab sofort auch die neue Variante „Shocking Orange„. Der Farbton ist kräftig und das FKM-Material ist in einer schwarzen Ausführung vorhanden. Die Kombination sieht auf jeden Fall schön aus, allerdings hat das Band auch seinen Preis: 65 Euro.