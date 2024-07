Bandwerk verkauft stark limitiertes Watch-Armband aus altem Cadillac-Stoff

Der Anbieter Bandwerk verkauft immer wieder exklusive Armbänder für die Apple Watch, die oftmals aus Leder oder Stoff aus alten Oldtimern gewonnen sind. Ab 20 Uhr startet der Verkauf der Sonderedition DeVille (zum Armband). Diesmal hat Bandwerk 140 limitierte Armbänder aus dem Original-Interieur eines 1954 Cadillac Coupe DeVille hergestellt. Wichtig zu wissen: Wenn ihr euch schon jetzt in den Newsletter oder die Warteliste eintragt, könnt ihr schon ab 19:50 Uhr zugreifen!

Durch die Einzigartigkeit des Stoffes und dessen besonderes Webmuster war es uns wichtig, diesen klar hervorzuheben. Sattler-Experten entfernten den Stoff sorgfältig von den Sitzen und bereiteten ihn für die Armbandproduktion vor. Das Banddesign erhielt eine klassische Kontur mit dunkelgrünem Garn, passend zum Obermaterial und grünen Velours des Interieurs.

Das Band wird schnell ausverkauft sein

Falls ihr Interesse an dem Armband habt, empfehlen wir definitiv die Anmeldung beim Newsletter, denn mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Sonderedition innerhalb von 10 Minuten ausverkauft und schafft es so gar nicht mehr in den offiziellen Verkauf. Speichert euch gerne diesen Artikel ab und klickt euch über diesen Link direkt auf die Produktseite, wo ihr auch angeben könnt, welche Watch ihr nutzt. Dann werden Schließe und Adapter in dieser Farbe angebracht.

Solch ein Luxusgut hat seinen Preis und Bandwerk möchte für die Sonderedition DeVille 249 Euro haben.