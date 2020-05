BER Bausimulator: Der Postillon launcht Berliner Flughafen-Simulator

Das Satire-Magazin Der Postillon sorgte bei uns in der Redaktion schon häufig für einen herzlichen Lacher. Nun hat das Team auch den App Store für sich entdeckt und zusammen mit den Entwicklern von Steckenpferd Enterprises ein neues strategisches Aufbauspiel veröffentlicht. Aber hier geht es nicht um irgendein städtebauliches Projekt, sondern um DEN Flughafen schlechthin: Den berühmt-berüchtigten Flughafen Berlin Brandenburg, im internationalen IATA-Code auch als BER bekannt.

Über die bisher noch ausstehende Eröffnung könnte man bereits ganze Bücher voller Witze und ironischer Kommentare füllen. Zur Erinnerung: Mit dem Bau des neuen Berliner Flughafens wurde bereits im Jahr 2006 begonnen, zahlreiche Verzögerungen, Planungsfehler und technische Mängel verhinderten aber die ursprüngliche Aufnahme des Flugbetriebs im November 2011. Nachdem der TÜV nun aber offenbar doch die Betriebssicherheit des Flughafens bescheinigen konnte, ist von einer Eröffnung am 31. Oktober 2020 die Rede. Wir dürfen gespannt sein.

Wer die ganze Qual und Frustration des Flughafenbaus nun einmal selbst erleben möchte, sollte sich daher den BER Bausimulator (App Store-Link) genauer ansehen. Der Download des Spiels ist gratis und kann ab iOS 9.0 oder neuer auf iPhones oder iPads erfolgen, die über 140 MB an freiem Speicherplatz verfügen. Alle Inhalte stehen, entgegen der Information im App Store, auch in deutscher Sprache bereit.

Großartiger Spaß mit jeder Menge Humor

Laut Aussagen der Entwickler wurde das Bauvorhaben des Berliner Flughafens im BER Bausimulator „authentisch und faktenorientiert“ simuliert. Der Spieler wird daher mit zahlreichen Problemen während des Baus konfrontiert und muss sich mit plötzlichen unvorhergesehenen Ereignissen herumschlagen. Schönes Detail: Das Tutorial wird geleitet von einer Büroklammer, die seeeehr stark an die bekannte Hilfestellung in Microsofts Word erinnert – lustige Kommentare und eine gehörige Portion Humor inklusive.

Auch beim Erbauen des Flughafens warten nicht nur jede Menge zwielichtig klingende Bauunternehmen auf die Ausführung der Aufträge, sondern es werden im Bauprozess auch haarsträubende Probleme bekannt. Hier muss sich der Spieler zwischen Pest und Cholera entscheiden und zusehen, dass die Baumängel kreativ beseitigt werden. Je nachdem, wie erfolgreich man dabei ist, erhält man bald die Möglichkeit, weitere Gebäude in neuen Kategorien zu errichten und Bonuspunkte für Vergünstigungen und Extras zu verteilen. Ein durchaus frustrierender, aber unglaublich lustiger Zeitvertreib.

Dem Postillon würdig gestaltet sich übrigens auch die gesamte Beschreibung des Spiels im App Store: Hier solltet ihr unbedingt die Zeit investieren, um euch die Zeilen in Gänze durchzulesen. So heißt es unter anderem zur Finanzierung der App mittels In-App-Kauf für Werbefreiheit (2,29 Euro): „Um unseren Profit zu maximieren, werden Sie regelmäßig für Ihre Entscheidungen mit Werbung bestraft. Dabei folgen wir keiner erkennbaren Logik, so dass Sie schon einen In-App-Kauf tätigen müssen, um das Spiel werbefrei zu genießen.“ Wenn ihr über genügend Ausdauer und Sinn für schwarzen Humor verfügt, solltet ihr diese Neuerscheinung unbedingt herunterladen. Hält die Bausimulation das, was sie verspricht, ist hier wohl jahrelanger Spielspaß garantiert.