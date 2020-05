Sonos One im Angebot: 160 Euro bei Amazon Spanien

Wir werfen in aller Kürze über ein Angebot bei Amazon Spanien. Dort bekommt ihr den Streaming-Lautsprecher Sonos One in der Farbe weiß für nur 156,20 Euro, zusammen mit den Versandkosten nach Deutschland kommt ihr auf gut 160 Euro. Zur Zahlung könnt ihr euren deutschen Amazon-Account verwenden, benötigt zur Bezahlung allerdings eine Kreditkarte. Der Preisvergleich für einen Sonos One in Deutschland liegt aktuell bei rund 190 Euro.

Sonos One weiß für rund 160 Euro (Amazon-Link)

vermutlich schnell ausverkauft

Der Sonos One ist bereits mit der aktuellen Technik ausgestattet, die der Hersteller zu bieten hat. Das heißt: Amazon Alexa ist genau so integriert wie AiPlay 2 von Apple. Das Highlight ist aber sicherlich der Zusammenschluss mehrerer Sonos-Lautsprecher als Multiroom-System.

Sonos schreibt über seinen beliebten Streaming-Lautsprecher: