Brave: Browser mit Datenschutz-Fokus erweitert eigene Suchmaschine

Der alternative Webbrowser Brave für iPhone, iPad (App Store-Link) und Mac bezeichnet sich als „privater, sicherer und schneller“ Internet-Browser, der Drittanbieteranzeigen blockiert und optional eine Firewall und einen VPN anbietet. Der Download ist kostenlos und kann auf der Website des Entwicklerteams auch in Versionen Android, Windows und Linux angestoßen werden.

Nun hat das Brave-Team einen Ausbau der eigenen Online-Suchmaschine angekündigt. In Zukunft soll man unter der Webadresse search.brave.com auch nach Bildern und Videos suchen können. In einem eigenen Blogbeitrag erklärt man zudem, dass man die in der Suchmaschine angezeigten Ergebnisse nun nicht mehr von Bing oder über die Google-Suche bezieht, sondern eigenhändig ausliefert. Damit wird die Brave-Websuche zu einer eigenen Alternative zu Googles Suchmaschine.

Im Blog heißt es:

„Die Bild- und Videosuche macht Brave Search zu einer noch umfassenderen Suchmaschine und schützt gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer. Mit der Möglichkeit, direkt in Brave nach wichtigen vertikalen Kategorien wie Bildern und Videos zu suchen, können Nutzer nun auf noch mehr Inhalte zugreifen als zuvor. Da alle Suchvorgänge innerhalb des Brave-Ökosystems durchgeführt werden, profitieren die Nutzer von einer höheren Geschwindigkeit und einem besseren Datenschutz im Vergleich zu den zahlreichen Suchmaschinen, die auf Drittanbieter angewiesen sind.“

Die neue Mediensuche fokussiert sich wie auch der hauseigene Browser selbst, auf Datensparsamkeit und Privatsphäre. Das Brave-Team gibt an, dass immer mehr Suchen in sozialen Netzwerken stattfinden, dort aber die entsprechenden Datenschutz-Regularien akzeptiert werden müssten. Mit der eigenen Web-Mediensuche will man daher eine Alternative anbieten, die zensurresistent ist und ohne Tracking ganz anonym genutzt werden kann.