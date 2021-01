CES 2021: Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro ab sofort für 99,99 Euro erhältlich

Anker hat heute die neuen Soundcore Liberty Air 2 Pro vorgestellt. Es handelt sich abermals um True Wireless Kopfhörer, die sogar eine aktive Geräuschunterdrückung und einen Transparenz-Modus mitbringen. Hinzu kommt die neuste PureNote-Treibertechnologie. Mit dem Code LIBERTY30DE könnt ihr für 99,99 Euro statt für 129,99 Euro zugreifen!

Ich konnte die neuen Liberty Air 2 Pro schon ein paar Tage ausprobieren und kann euch demnach meine eigenen Ersteindrücke mit auf den Weg geben. Der Klang der Kopfhörer gefällt mir, ist aber doch sehr Bass-lastig. Das Case wird per USB-C geladen, die kombinierte Akkulaufzeit liegt bei bis zu 26 Stunden (6 Stunden mit einer Akkuladung). Des Weiteren wird Qi unterstützt.

In der Soundcore-App, die in Kürze das entsprechende Update erhalten wird, könnt ihr weitere Einstellungen vornehmen und zwischen den Modi wechseln. Sowohl für die Geräuschunterdrückung als auch für den Transparenz-Modus gibt es mehrere Optionen: Verkehr, Indoor, Outdoor, Stimmen und Co. stehen zur Auswahl. Die Geräuschunterdrückung funktioniert ganz gut, ist aber nicht mit ANC bei Over Ear-Kopfhörern vergleichbar. Wird keine Musik gespielt, ist das Grundrauschen leider zu laut, um die Kopfhörer so tragen zu können.

Gut: Im Lieferumfang sind acht verschiedene Silikonaufsätze mit dabei – hier wird wohl jeder die perfekte Größe finden. Des Weiteren gefällt mir das matte und leicht schimmernde Case richtig gut. Klar, es ist aus Plastik gefertigt, aber das Finish macht einfach was her.

Die Soundcore Liberty Air 2 Pro sind ab heute in den vier Farben Onyx, Titanweiß, Saphirblau und Rosenquarz für je 129,99 Euro erhältlich und kosten zum Start mit dem Code LIBERTY30DE nur 99,99 Euro. Meinen ausführlichen Testbericht werde ich in der kommenden Woche veröffentlichen.

Soundcore Liberty Air 2 Pro im Überblick

PureNote Driver-Technologie mit 11-mm-Audiotreibern für präzisen Klang und Klarheit in allen Frequenzen.

Multi-Modus ANC mit Transport-, Indoor- und Outdoor-Einstellungen, je nach Situation und Vorlieben.

Zwei Transparenzmodi verbessern die Umgebung einschließlich Stimmen, ohne dass die Earbuds abgenommen werden müssen.

7-Stunden-Akkuleistung der Earbuds mit ausgeschaltetem ANC / 6-Stunden-Akku mit eingeschaltetem ANC.

Kabellose Qi-Ladefunktion mit 26-Stunden-Akku bei ausgeschaltetem ANC / 21-Stunden-Akku bei eingeschaltetem ANC sowie smarter USB-C-Ladefunktion.

Schnellladetechnologie von Anker: 10 Minuten Ladezeit = 2 Stunden Spielzeit

Premium-Anrufqualität mit 6 integrierten Mikrofonen mit Uplink-Rauschunterdrückung zur

Optimierung der Stimmen und Minimierung von Hintergrundgeräuschen.

Optimierung der Stimmen und Minimierung von Hintergrundgeräuschen. Benutzerdefinierbare Touch-Bedienelemente zum Festlegen von Voreinstellungen für

Wiedergabe / Pause, Titelvorlauf, Lautstärke usw.

Wiedergabe / Pause, Titelvorlauf, Lautstärke usw. Kompatibilität des Sprachassistenten mit Apple Siri, weitere beliebte Sprachassistenten werden

schon sehr bald hinzugefügt.

schon sehr bald hinzugefügt. Neun Sätze Silikon-Ohrstöpsel von XXXS bis XL und L + sorgen für einen guten Sitz.

Bluetooth-Version – 5.0

Wasserdichtigkeit – IPX4

Erhältlich in vier Farben: Onyx, Titanweiß, Saphirblau und Rosenquarz

Größe der Earbuds – 37,33 x 22,10 x 23,11mm

Größe des Ladecases – 61,97 x 59,69 x 29,97mm

Gewicht eines Earbuds // Gewicht des Ladecases – 5,1g // 50,46g