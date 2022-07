Computer Bild Speedtest 2022: So schnell surft man mit Kabel und DSL

Ein schneller Internetanschluss ist wichtiger denn je: Für Videostreaming und für das Arbeiten im Home-Office ist eine zuverlässige Verbindung zwingend erforderlich. Aber halten die Anschlüsse den gestiegenen Ansprüchen stand?

Auch wenn ich mich persönlich mit Springer-Medien wie der Computer Bild schwer tue, gibt es doch einige spannende Erkenntnisse, die das Magazin im eigenen Speedtest 2022 in der neuen Ausgabe 16/2022 zusammengetragen hat. Der Speedtest 2022 basiert auf 4,8 Millionen Messungen, die Nutzer und Nutzerinnen per speedtest.computerbild.de und wieistmeineip.de zu Hause vorgenommen haben.

Das wichtigste Ergebnis: Beim Downloadtempo trennen TV-Kabel und DSL Welten. Mit einer Datenrate von 321 Megabit pro Sekunde (Mbps) sind Kabelanschlüsse von Vodafone im Schnitt mehr als viermal so schnell wie die Telekom – der schnellste DSL-Anbieter im Test und fast siebenmal schneller als der langsamste DSL-Anbieter (EWE mit 48 Mbps).

In Halle (Saale) surft es sich am schnellsten

Gerade im Home Office haben schnelle DSL-Anschlüsse aber noch eine Chance. Denn im Job ist ein hohes Uploadtempo wichtig. Hier kann vor allem die Deutsche Telekom Boden gut machen. Mit 28 Mbps senden Telekom-Kunden und -Kundinnen Daten fast so schnell wie bei Vodafone Kabel (30 Mbps). Basierend auf den ausgewerteten Daten wurde daher Vodafone beim kabelgebundenen Internet, und die Telekom beim DSL-Anschluss Testsieger. Auch die schnellsten und langsamsten Städte Deutschlands wurden von Computer Bild gekürt: Mit 465,3 Mbps gibt es bundesweit das schnellste Internet in Halle (Saale), Osnabrück bildet mit 22,6 Mbps das Schlusslicht.

Fazit: Mit hohen Datenraten, verbesserter Stabilität und niedrigen Preisen fährt Vodafones Kabel-Internet den souveränen Testsieg ein. Per DSL surfen Telekom-Kunden im Schnitt am schnellsten, zahlen dafür aber insbesondere bei den Einstiegstarifen auch einen hohen Preis. Preis-Leistungssieger, aber auch langsamster im Test, ist hier EWE mit Osnatel. Der Test zeigt auch: DSL ist am Ende seiner Entwicklung angekommen. Dass die Telekom verstärkt auf Glasfaser setzt, ist daher folgerichtig.