Corona-Warn-App ab sofort für iOS und Android verfügbar

Nachdem wir euch vor ein paar Tagen auf den anstehenden Start der Corona-Warn-App schon aufmerksam gemacht haben, könnt ihr den Download ab sofort tätigen. Die Corona-Warn-App (App Store-Link) ist im App Store für iOS-Nutzer und im Google Play Store für Android-Nutzer erhältlich. Auf dem iPhone wird mindestens iOS 13.5 vorausgesetzt, der Download selbst ist 18,9 MB groß.

Wie genau funktioniert die App?

Mit der Corona-Warn-App sollen Infektionsketten besser erkannt werden. Via Bluetooth erkennt das Smartphone und die App, ob man sich 15 Minuten oder länger auf ungefähr zwei Meter näher gekommen ist. Alle zwei bis fünf Minuten werden anonymisierte Identifikationsnummern übertragen, wobei der Ort nicht erfasst wird.

Wenn nun eine Person positiv auf Corona getestet wird, kann man dies in der App melden. Um Fehlalarme zu vermeiden, benötigt man einen Freischaltcode, der bestätigt, dass man an Covid-19 erkrankt ist. Per Nachricht werden dann weitere Anwender informiert, die sich in der Vergangenheit in der Nähe der infizierten Person aufgehalten haben. Dabei werden keinerlei persönlicher Daten übertragen. Ort, Alter, Geschlecht und Co. werden nicht mitgeteilt.

Keine Anmeldung: Es müssen keine E-Mail-Adresse und kein Name hinterlegt werden.

Keine Rückschlüsse auf Identitäten: Bei einer Begegnung mit einem anderen Menschen tauschen die Smartphones nur Zufallscodes aus. Diese messen, über welche Dauer und mit welchem Abstand ein Kontakt stattfand. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf Personen und Standorte zu.

Dezentrale Speicherung: Die Daten werden nur auf dem Smartphone gespeichert und nach 14 Tagen gelöscht.

Keine Einsicht für Dritte: Sowohl die Personen, die eine nachgewiesene Infektion melden, als auch die Benachrichtigten sind nicht nachverfolgbar – nicht für die Bundesregierung, nicht für das Robert Koch-Institut, nicht für andere User und auch nicht für die Betreiber der App-Stores.

In den ausführlichen FAQs könnt ihr weitere Details nachlesen und offene Fragen klären.