Corona-Warn-App: Das ist neu in Version 2.22.1

Seit nun fast zwei Jahren ist die Corona-Warn-App (App Store-Link) auf meinem iPhone installiert und eines kann man dem Entwicklerteam nicht vorwerfen: Mangelnden Einsatz. Quasi im Wochentakt gibt es Updates für die App. Man könnte fast sagen: Es wird etwas fürs Geld getan. Aber das ist eine andere Sache.

Schauen wir uns doch erst einmal an, was es in Version 2.22.1 an neuen Funktionen gibt. Zuletzt konnte man ja bereits Tests für Familienmitglieder in der Corona-Warn-App hinzufügen und die digitalen COVID-Testzertifikate abrufen. Nun wird die Familien-Funktion noch weiter ausgebaut. In der Update-Beschreibung heißt es:

Sie können jetzt Schnelltest-Profile für die Mitglieder Ihrer Familie anlegen. Sie können damit die Registrierung an einer Teststelle beschleunigen. Für die Erfassung der persönlichen Daten muss dann nur der jeweilige QR-Code des Schnelltest-Profils gescannt werden.

Ich sehe bei dieser Funktion nur ein nicht ganz unerhebliches Problem: Die Teststellen, bei denen die Registrierung bereits im Vorfeld über die Corona-Warn-App erfolgt, sind zumindest in meinem Umfeld rar gesät. Meist erfolgt die Registrierung über eigenständige Systeme, was ich nicht besonders smart finde.