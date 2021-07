Impfzertifikat: CovPass, Corona-Warn-App oder doch im Wallet?

Die ganze Impfgeschichte hat sich ja mittlerweile ein wenig entspannt und mittlerweile dürfte fast jeder von uns, der sich ein wenig engagiert, zumindest in naher Zukunft ein Impfangebot bekommen – so zumindest mein Eindruck bei Familie, Freunden und Bekannten. Ich habe gestern meine zweite Spritze bekommen und was soll ich euch nach der ersten Nacht sagen? Mein Immunsystem hat auf jeden Fall reagiert.

Mein digitales Impfzertifikat habe ich gestern auch bereits erhalten, allerdings muss ich natürlich noch 14 Tage warten, bis es scharf geschaltet wird. Genug Zeit, um sich über eine Frage Gedanken zu machen: Mit welcher App speichert man das Impfzertifikat am besten?

Speziell für diesen Zweck gibt es in Deutschland seit knapp einem Monat CovPass (App Store-Link). Die Handhabung der gerade einmal 15 MB großen App könnte einfacher nicht sein: App starten, QR-Codes scannen und schon ist der Impfnachweis in der App hinterlegt. Dort kann er dann eingesehen und gescannt werden, um den Impfstatus zu überprüfen.

Es geht aber auch anders. Falls ihr beispielsweise schon die Corona-Warn-App (App Store-Link) auf eurem iPhone installiert habt, könnt ihr den Impfnachweis auch dort scannen und hinterlegen. Gleichzeitig kann das bekannte Begegnungstracking weiter genutzt werden.

Digitales Impfzertifikat kann auch im Wallet gespeichert werden

Eines haben beide Lösungen gemeinsam: Sie bieten auf dem iPhone keine Unterstützung für das Wallet. Will man seinen QR-Code vorzeigen, muss man also das iPhone entsperren, die App auf dem Homescreen suchen und öffnen und gegebenenfalls noch das Zertifikat anklicken. Wer das Wallet bevorzugt, findet im Netz aber schon passende Lösung – etwa das kleine Tool von Marvin Sextro aus Hannover. Mit dem CovidPass kann das Zertifikat einfach im Wallet gespeichert werden – wobei der gesamte Prozess der Erstellung der Karte lokal im Browser stattfindet. Optional könnt ihr auch den Service von covidpass.eu nutzen.

Bedenken sollte man dabei, dass im Normalzustand der Zugriff auf das Wallet auch bei einem gesperrten iPhone möglich ist. Das kann man allerdings in den iOS-Einstellungen unter „Face ID & Code“ auch ganz einfach unterbinden.