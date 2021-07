Elago Basic Hülle hält den Apple AirTag sicher am Schlüsselbund

In der Vergangenheit haben wir schon lernen können, dass die ganz billigen Silikon-Hüllen für die Apple AirTags nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sind. Oftmals lassen sich die kleinen Bluetooth-Tracker von Apple zu einfach aus dem Silikon-Ring drücken. Im Zweifel sollte man also lieber ein paar Euro mehr investieren.

Gute Erfahrungen haben wir rund um die AirPods oder die Apple Watch mit dem Zubehör von Elago gemacht. Der Hersteller hat nun auch eine Lösung für die Apple AirTags am Start, die wir euch in diesem Artikel genauer vorstellen wollen.

Die Elago Basic Hülle ist ab sofort für 13,99 Euro auf Amazon erhältlich und von der Handhabung natürlich denkbar einfach: Der AirTag wird einfach in die Silikon-Hülle geschoben und kann dann am Schlüsselbund befestigt werden. Im Gegensatz zu billigeren Lösungen ist das von Elago verwendete Silikon nicht zu weich, sondern bietet eine ausreichende Festigkeit, um den AirTag sicher zu umschließen.

Mit einem Durchmesser von rund 4,5 Zentimetern ist der Schlüsselanhänger von Elago fast einen Zentimeter breiter als ein AirTag, dafür ist das Loch für die Befestigung am Schlüsselbund komplett in das Design integriert. Bemerkenswert gut passt die Aussparung für die Metallplatte des AirTags, hier wurde wirklich genau gearbeitet. Zudem ist der AirTag etwas eingelassen, was Kratzern auf dem Metall vorbeugen soll – hier muss ich aber erst noch abwarten, ob das tatsächlich einen Unterschied macht.

Falls euch das schwarze Design zusagt, macht ihr mit der Elago Basic Hülle für die AirTags sicherlich nichts verkehrt, auch der Preis von 13,99 Euro geht aufgrund der Passgenauigkeit und der Materialqualität in Ordnung. Mir persönlich fehlt am Ende allerdings das gewisse Etwas – wie wäre es beispielsweise mit bunten und farbenfrohen Designs? Das würde diesen Schlüsselanhänger noch etwas attraktiver machen.