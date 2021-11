Craig Federighi: Sideloading würde Tür und Tor für Malware öffnen

Craig Federighi, Apples Chef für Softwareentwicklung, ist aktuell auf der Web Summit-Konferenz in Portugal zugegen und hat dort kürzlich auch eine Rede gehalten. In dieser sprach sich der Apple-Manager gegen einen Vorschlag in europäischen Gesetzen für digitale Märkte aus. Laut diesem wäre auch Apple dazu zu verpflichtet sein, das Laden von Apps außerhalb des App Stores zu erlauben.

Während seiner Rede auf der Web Summit-Konferenz sagte Craig Federighi, dass das sogenannte Sideloading dazu führen würde, dass Malware Tür und Tor geöffnet würden. Das als Digital Markets Act bezeichnete Gesetz sei zwar eine „bewundernswerte Mission“, aber er glaube, dass trotz der Förderung des Wettbewerbs und Wahloptionen für Nutzer bzw. Nutzerinnen ein Rückschritt mit diesem Gesetz einher gehe. Den Usern würde die Wahl einer „sichereren Plattform“ in Form von iOS im Vergleich zu Android genommen.

„Als Ingenieur, der möchte, dass das iPhone so sicher wie möglich für unsere Nutzer bleibt, gibt es einen Teil, der mir Sorgen bereitet, und das ist die Bestimmung, die das iPhone dazu zwingen würde, Sideloading zu erlauben. Im Namen einer größeren Auswahl für die Nutzer würde diese eine Bestimmung den Nutzern die Wahl einer sichereren Plattform nehmen.“

Federighi argumentierte auch, dass selbst User, die nicht die Absicht haben würden, Sideloading zu nutzen, „routinemäßig dazu gezwungen oder dazu verleitet werden könnten“. Apples Software-Chef steht mit dieser Meinung nicht allein dar: Sein Arbeitgeber hatte im Oktober dieses Jahres bereits in einem umfangreichen Dokument, untertitelt mit „Eine Bedrohungsanalyse des Sideloadings“, dieses Thema aufgegriffen und eine ähnliche Positionierung dargelegt.

Eine Aufzeichnung von Federighis Auftritt beim Web Summit ist auch bei YouTube verfügbar. Die Rede des Apple-Managers startet im über achtstündigen Video des Tags 2 der Konferenz bei etwa 7:31:40 Std., das komplette Video haben wir euch unter dem Artikel eingebunden.

Fotos: Web Summit/YouTube.