Cyberpunk 2077 und weitere Top-Titel kommen auf den Mac

Das Thema Gaming ist für Apple in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, nicht nur dank Apple Arcade. Man hat auch versucht, immer mehr Top-Titel auf iPhone und iPad zu bringen, bisher allerdings mit überschaubarem Erfolg. Nun startet man eine neue Gaming-Offensive, angetrieben von den neuen M4-Prozessoren und dem Arbeitsspeicher-Upgrade für den Mac.

Eines der Highlights der jüngsten MacBook Pro Ankündigung ist sicherlich die Tatsache, dass Cyberpunk 2077 auf den Mac kommt. Und nicht einfach nur irgendwie, sondern technisch mit zahlreichen Extras ausgestattet. Path Tracing, Frame Generation und integriertem Spatial Audio sind mit dabei.

Die Ultimate Edition wird Anfang des kommenden Jahres für Macs mit Apple-Prozessor verfügbar sein, unter anderem im Mac App Store, aber auch bei Epic Games oder Steam. Aber was genau erwartet euch eigentlich? Eines der besten Action-Rollenspiele der vergangenen Jahre, das nach einigen Anlaufschwierigkeiten so richtig durchstartete. „In vielerlei Hinsicht ist es eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe – die Story, die Welt, die Charaktere! Unglaublich! Es ist genau die Art Spiel, in der man einfach versinken will“, heißt es nicht umsonst im Testbericht der Gamestar.

Auch diese Spiele werden auf den Mac kommen

Im Rahmen der MacBook Pro Präsentation hat Apple zudem einige weitere Spiele genannt, die ebenfalls den Weg auf den Mac schaffen werden oder bereits geschafft haben. Hier eine kleine Übersicht mit den Infos zum Starttermin oder der direkten Download-Möglichkeit.

Cyberpunk 2077 (Anfang 2025)

Songs of Conquest (App Store-Link)

Infinity Nikki (App Store-Link – Ende 2024)

Prince of Persia: The Lost Crown (App Store-Link – 3. Dezember)

Farming Simulator 25 (Steam – 11. November)

Robocop: Rogue City (Herbst 2024)

Frostpunk 2 (App Store-Link)

Assassin’s Creed Shadows (14. Februar 2025)

Sniper Elite 4 (Ende 2024)

Wuthering Waves (kein Datum)

World of Warcraft: The War Within (Blizzard)

Civilization VII (11. Februar 2025)

Where Winds Meet (kein Datum)

Dead Island 2 (Ende 2024)

Control (Ende 2024)

Pools (Steam)

Resident Evil 2 (App Store-Link – Ende 2024)

Mit meinem „alten“ MacBook Pro mit M1 Pro Chip habe ich ja schon das eine oder andere Spiel abgespielt. Richtig gespannt bin ich nun, wie der neue M4 Pro Chip im neuen Mac mini in Verbindung mit meinem 5K-Bildschirm performen wird. Das eine oder andere Spiel aus der Liste oben werde ich sicherlich ausprobieren.

