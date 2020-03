Das ist die neue Disney+ App: Jetzt sieben Tage gratis testen

Heute Morgen führte mein erster Weg direkt in den App Store. Immerhin ist dort seit wenigen Stunden das neue Disney+ (App Store-Link) zu finden. Der Streaming-Dienst liefert euch hunderte Serien und Filme sowie einige Originals. Auf den ersten Blick macht die Anwendung für iPhone, iPad und Apple TV einen sehr aufgeräumten und flotten Eindruck.

Zudem gibt es eine gute Nachricht: Wer keine Lust hatte, sich das Frühbucher-Angebot zu sichern, kann jetzt ganz unverbindlich herein schnuppern: Disney+ kann sieben Tage kostenlos ausprobiert werden. Zahlungsdaten müssen eingegeben werden, das „Abonnement" lässt sich aber ganz einfach per Mausklick wieder deaktivieren, so dass keine Kosten entstehen.

Das erwartet euch in Disney+

Ähnlich wie im iTunes Store gibt es auf der Startseite von Disney+ einige Empfehlung als große Banner, die vermutlich alle paar Tage aktualisiert werden. Aktuell findet man dort bekannte Namen wie die Simpsons, den König der Löwen oder Star Wars: The Clone Wars. Direkt darunter kann man über kleine Buttons zu bekannten „Marken“ gelangen, etwa Disney, Pixar oder Marvel.

Auf der Detail-Seite einer Serie oder eines Films gibt es neben einer kleinen Beschreibung auch passende Empfehlungen und Extras. Hier verstecken sich Trailer oder zusätzliche Szenen. Mit den Icons neben dem Abspielen-Button könnt ihr euch einen Film oder eine Serie merken und den Inhalt herunterladen. Bei Serien befindet sich der Download-Button neben der jeweiligen Episode.

Auch ein Blick in die Einstellungen, getarnt als Menüpunkt „Profile“ lohnt sich. Dort könnt ihr unter anderem neue Profile anlegen oder auch die Download-Qualität anpassen. Ebenso können alle Downloads gelöscht werden um wieder Platz zu schaffen.

Was mich persönlich besonders freut

Eine Sache hat mich heute Morgen besonders gefreut, da sie im Vorfeld nicht ganz klar war: Es gibt tatsächlich alle alten Zeichentrickserien aus meiner Kindheit. Unter anderem die Ducktales, Chip & Chap oder Darkwing Duck – alles aus den 80ern und 90ern und eben nicht diese schrecklichen Neuauflagen. Ich sage einfach mal: Das nächste Wochenende kann kommen.