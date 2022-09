Deutsche Preise: So teuer sind iPhone 14, Apple Watch 8 und Apple Watch Ultra

Jetzt wissen wir also, was das iPhone 14, die Apple Watch 8, die Apple Watch Pro und die neuen AirPods Pro 2 können. Während der Präsentation listet Apple stets nur die US-Preise, nachdem der deutsche Apple Online Store wieder online ist, listen wir hier alle deutschen Preise. Während Apple in den USA die Preise nicht angehoben hat, müssen wir in Deutschland mehr bezahlen.

iPhone 14 mit 128 GB für 999 Euro (zuvor 899 Euro)

iPhone 14 mit 256 GB für 1129 Euro (zuvor 1019 Euro)

iPhone 14 mit 512 GB für 1389 Euro (zuvor 1249 Euro)

Verfügbar in den Farben Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und Rot

ab 9. September vorbestellen, die Auslieferung erfolgt ab dem 16. September

iPhone 14 Plus mit 128 GB für 1149 Euro (neues Modell, kein Preisvergleich)

iPhone 14 Plus mit 256 GB für 1279 Euro (neues Modell, kein Preisvergleich)

iPhone 14 Plus mit 512 GB für 1539 Euro (neues Modell, kein Preisvergleich)

Verfügbar in den Farben Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und Rot

ab 9. September vorbestellen, die Auslieferung erfolgt ab dem 7. Oktober

iPhone 14 Pro mit 128 GB für 1299 Euro (zuvor 1149 Euro)

iPhone 14 Pro mit 256 GB für 1429 Euro (zuvor 1269 Euro)

iPhone 14 Pro mit 512 GB für 1689 Euro (zuvor 1499 Euro)

iPhone 14 Pro mit 1 TB für 1949 Euro (zuvor 1729 Euro)

Verfügbar in den Farben Dunkellila, Silber, Gold und Space Schwarz

ab 9. September vorbestellen, die Auslieferung erfolgt ab dem 16. September

iPhone 14 Pro Max mit 128 GB für 1449 Euro (zuvor 1249 Euro)

iPhone 14 Pro Max mit 256 GB für 1579 Euro (zuvor 1369 Euro)

iPhone 14 Pro Max mit 512 GB für 1839 Euro (zuvor 1599 Euro)

iPhone 14 Pro Max mit 1 TB für 2099 Euro (zuvor 1829 Euro)

Verfügbar in den Farben Dunkellila, Silber, Gold und Space Schwarz

ab 9. September vorbestellen, die Auslieferung erfolgt ab dem 16. September

Die Apple Watch Series 8 ist ab 499 Euro mit Aluminiumgehäuse und ab 899 Euro mit Edelstahlgehäuse erhältlich.

Die Apple Watch SE 2 ist ab 299 Euro mit Aluminiumgehäuse erhältlich.

Die brandneue Apple Watch Ultra kostet 999 Euro.

AirPods Pro 2 für 299 Euro

ab 9. September vorbestellen, die Auslieferung erfolgt ab dem 23. September

Und? Werdet ihr am Freitag ein neues Apple-Gerät vorbestellen?