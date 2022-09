Offiziell: iOS 16 wird am 12. September veröffentlicht

Die neuen Modelle iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max werden zum Start am 16. September direkt mit iOS 16 ausgeliefert. Wer kein Upgrade macht, kann sein iPhone aber schon früher mit iOS 16 bespielen. iOS 16 wird für alle Nutzer und Nutzerinnen am 12. September verfügbar gemacht. Eine genaue Uhrzeit fehlt noch, es ist davon auszugehen, dass es in den späten Abendstunden losgeht.

Diese iPhones sind mit iOS 16 kompatibel

iPhone SE (2. Generation oder neuer)

iPhone 8 (Plus)

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS (Max)

iPhone 11 (alle Modelle)

iPhone 12 (alle Modelle)

iPhone 13 (alle Modelle)

iPhone 14 (alle Modelle)

