Neu in iOS 16: CAPTCHAs können automatisch ausgefüllt werden

Ihr kennt es sicherlich alle: Wer im Netz unterwegs ist, wird regelmäßig CAPTCHAs ausfüllen müssen. Hier muss man Buchstaben und Zahlen abtippen, ein Puzzle lösen oder auch bestimmte Fotos auswählen, auf denen bestimmte Objekte zu sehen sind. Und sind wir mal ehrlich: Das ist ganz schön nervig.

Warum es überhaupt CAPTCHAs gibt? So möchte man feststellen, dass am anderen Ende ein Mensch und kein Bot sitzt. CAPTCHA ist dabei eine Abkürzung für „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart“.

Mit iOS 16 wird es Abhilfe geben, da Apple einen neuen Weg implementiert, um zu bestätigen, dass ein Mensch und kein Bot auf die Inhalte zugreifen möchte. In einer WWDC 2022 Session hat ein Apple-Experte die Details erklärt, unter anderem liegt der Fokus auch auf dem Datenschutz.

Apple schreibt:

Umgehen Sie CAPTCHAs in Apps und im Web, indem Sie iCloud erlauben, Ihr Gerät und Ihren Account automatisch und privat zu verifizieren.

Mit einer neuen HTTP-Authentifizierungsmethode können Tokens angefordert werden, um dem Server zu bestätigen, dass der „Client in der Lage war, eine Überprüfung zu bestehen.“ Dabei kann der Server nur überprüfen, ob der Token gültig ist und speichert dabei keine Client-Identitäten oder Daten. Der Prozess berücksichtigt Zertifikate, die in der Secure Enclave des iPhones, iPads oder Macs gespeichert sind, und überprüft dann, ob die Apple ID, die mit diesen Zertifikaten verbunden ist, gültig ist.

Doch hier ist auch ein wenig Mithilfe der Serverbetreiber notwendig. Fastly und Cloudfare haben bereits angekündigt Support für den neuen Privacy Pass-Standard bereitzustellen und diesen schon teilweise aktiviert, andere Unternehmen folgen später.

Die „Automatische Verifizierung“ ist in den Betas von iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura von Haus aus aktiviert und wie folgt zu finden: Einstellungen → Account → Passwort & Sicherheit.