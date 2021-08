Die Top-Themen der Woche: Darf es noch ein Kopfhörer sein?

Ab sofort übernehme ich wieder. Nach zwei Wochen Urlaub und einer Woche im Allgäu melde ich mich wieder am Schreibtisch zurück, während Kollege Freddy bereits seinen Platz geräumt hat und seinerseits die verdiente Entspannung genießt.

Bevor es am Montag wieder so richtig losgeht, wollen wir heute noch einmal einen Blick zurück werfen. In der fast vergangenen Woche haben wir euch beispielsweise zwei verschiedene Kopfhörer vorgestellt. Wer auf der Suche nach neuen In-Ears ist, sollte sich unsere Testberichte rund um die JBL Live Pro+ und die Beats Studio Buds genauer ansehen.

Einer meiner Favoriten, die noch nicht in der folgenden Liste zu finden ist, hört auf den Namen Wurdweb. Klingt komisch und ist ein neues Spiel auf Apple Arcade, eine Mischung aus Scrabble und Puzzle. Mir macht die Neuerscheinung ungemein viel Spaß und ihr werdet in der kommenden Woche sicherlich noch einmal mehr über das Spiel erfahren.

Die Top-Themen der Woche im Überblick