Signal: Kleines Update verbessert Qualität versendeter Bilder

Seitdem WhatsApp zu Beginn dieses Jahres mit neuen Geschäftsbedingungen negativ auf sich aufmerksam machte, wanderte eine große Anzahl bisheriger User zu anderen Messengern ab – so auch meine Wenigkeit. Statt WhatsApp kommt nun seit mehreren Monaten sehr zufriedenstellend und ohne größere Einschnitte Threema, iMessage und vor allem Signal (App Store-Link) zum Einsatz. Der kostenlose Messenger für iOS, iPadOS und macOS benötigt jeweils Version 11.0 oder neuer des Betriebssystems sowie 209 MB an freiem Speicherplatz, und kann zudem in deutscher Sprache verwendet werden.

Die Entwickler bei Signal sind währenddessen super fleißig und reichen fast jede Woche neue Funktionen oder Optimierungen ein. Mit Version 5.18.0 kommt man nun vor allem den Nutzern und Nutzerinnen entgegen, die ihre Fotos gerne in einer besseren Qualität versenden möchten. Zudem hat man einige Bereiche der App neu strukturiert und auch ein neues Sticker-Pack veröffentlicht.

Das sind die Details des kleinen, aber feinen Updates:

Ein Bild kann mehr als tausend Worte sagen, aber jetzt kannst du es in 4k senden. Verwende die neue Qualitätsauswahl, um optional Fotos mit höherer Auflösung zu senden. Die kannst dies aber auch standardmäßig unter Einstellungen > Datennutzung festlegen.

Wenn Du lange auf eine Nachricht drückst, kannst Du in einem neuen Menü schnell eine Reaktion senden, antworten, löschen und mehr.

„My Daily Life“, ein neues animiertes Sticker-Set vom Künstler Plastic Thing.

Mehrere Verbesserungen, um besser in der Unterhaltungsliste zu scrollen.

In den letzten Wochen und Monaten hat sich bei Signal wirklich eine Menge getan – und wie man sieht, ist das Entwicklerteam noch längst nicht müde geworden und kümmert sich fortwährend um Erweiterungen, neue Features und eine bessere Performance. Bei mir persönlich hat Signal WhatsApp schon mehr als nur adäquat ersetzt. Wie sieht es bei euch aus?