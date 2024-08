Diese Macs mit M4-Chip stellt Apple noch dieses Jahr vor

Erinnert ihr euch noch an das „Unglaublich schnell“-Event, das an Halloween mitten in der Nacht stattgefunden hat? Apple hat die Keynote genutzt, um die neusten MacBook-Modelle mit M3-Chip vorzustellen, was vor knapp einem Jahr passiert ist. Für das MacBook Pro steht das Upgrade auf den M4-Chip noch dieses Jahr an, wie Apple-Experte Mark Gurman berichtet.

Gleichzeitig erwartet Gurman, dass auch der iMac den Sprung auf den M4-Chip macht, ebenso der Mac mini. Abgesehen vom Chip-Upgrade werden allerdings keine großen Änderungen erwartet. Doch eine Aussage von Gurman ist besonders interessant:

„Obwohl sich die Überarbeitung des M4 hauptsächlich darauf konzentriert, die Computer leistungsfähiger zu machen, gibt es mindestens ein Mac-Modell, das drastischere Änderungen erhalten wird.“

Unklar ist derweil, welcher Mac „drastische Änderungen“ erhalten könnte. Nachdem schon das MacBook Pro, das MacBook Air und der iMac ein überarbeitetes Design erhalten haben, bleiben nur noch der Mac mini und der Mac Pro übrig. Das Design des Mac mini ist seit Jahren unverändert und möglicherweise sehen wir hier ja ein paar Änderungen.

M4-Chip für diese Macs erst 2025

Im nächsten Jahr stehen weitere Updates an, unter anderem sollen dann auch das MacBook Air, der Mac Pro sowie der Mac Studio den M4-Chip erhalten.