Documents by Readdle: Dokumenten-Verwaltung feiert 10-jähriges Jubiläum

Die Dokument-Verwaltung und Datei-Manager Documents (App Store-Link) dürfte vielen von euch sicher ein Begriff sein, und auch auf dem einen oder anderen Apple-Gerät installiert sein. Documents von Readdle feiert heute sein zehnjähriges Bestehen und kombiniert diese Feierlichkeit gleich auch mit dem Meilenstein von 90 Millionen Downloads weltweit.

Wer die Anwendung für iPhones, iPads und den Mac noch nicht kennt: Documents erfasst alle Dateien, egal ob es sich um E-Mail-Anhänge, Scans, Fotos, Videos oder Musik handelt, und speichert sie in Ordnern innerhalb der App, die man nach eigenen Wünschen anpassen kann. Im Verlauf der Jahre wurde die App erweitert, damit man noch mehr erledigen kann, von der schnellen Freigabe und intelligenten Vorschlägen für verbesserte Arbeitsabläufe bis hin zu VPN und PDF-Bearbeitung.

Die Geschichte von Documents

Das Vorgängerprodukt von Documents, ReaddleDocs – ein Webdienst für Safari – wurde 2007 vom Gründungsteam entwickelt. Letztere waren von dem neuen iPhone sehr beeindruckt, ärgerten sich aber darüber, dass sie keine Bücher oder Artikel darauf lesen konnten. Sie begannen, unermüdlich zu programmieren, und innerhalb eines Jahres hatten sie einen ersten Dateireader entwickelt, der zu ihrer Freude die Aufmerksamkeit von Apple auf sich zog. Im Jahr 2008 wurde ReaddleDocs als eines der ersten Produkte überhaupt in den neuen App Store aufgenommen. Im Jahr 2013 wurde dann Documents offiziell geboren.

In den letzten zehn Jahren gab es viele wichtige Ereignisse:

Walt Mossberg vom WSJ listete Documents als eine seiner „Lieblings-Apps, die das iPhone seinen Preis wert machen“

Documents für iPad wurde ohne iPad auf den Markt gebracht, basierend auf Leaks und Gerüchten, wie das Gerät aussehen könnte

Die Tera-App, der erste Browser mit Tabs, wurde ein Teil von Documents und kommt auf über 5 Millionen Aktivierungen pro Tag

Das Entwicklerteam von Readdle baute ein neues Produktteam auf und integrierte schnelle Freigabefunktionen wie WiFi Transfer und AirDrop

Intelligente Vorschläge, die verschiedene Funktionen und Arbeitsabläufe miteinander verbinden, wurde zum Bestandteil von Documents

Documents X wurde live geschaltet, mit einem VPN für Online-Datenschutz und unbegrenzten Internetzugang

Natürlich geht die Entwicklungsarbeit auch heute noch weiter. Im Dezember letzten Jahres hat das Readdle-Team ein verbessertes Aktionsmenü und neu gestaltete Erweiterungen eingeführt, die schnellere und einfachere Arbeitsabläufe bei der Arbeit mit Dateitypen von Drittanbietern ermöglichen. Jetzt kann man eine PDF-, Bild- oder Musikdatei in Documents direkt aus einer beliebigen Anwendung öffnen, indem man die neue Erweiterung aus dem System Share Sheet verwendet. Das neue Menü „Aktionen“ zeigt kontextbezogene Aktionen an, die auf dem Dateityp basieren, auf den man getippt hat. „Und wir sind noch nicht fertig“, lässt man bei Readdle verlauten. Weitere Updates sind bereits in Planung.

Documents von Readdle kann kostenlos aus dem deutschen App Store geladen werden und benötigt dazu iOS/iPadOS 14.0 bzw. macOS 11.0 mit einem Silicon-Chip. Die rund 237 MB große Anwendung ist auch in deutscher Sprache verfügbar und kann über ein optionales Plus-Abo, das für 9,99 Euro/Monat zusätzliche Funktionen bereitstellt. Weitere Infos zu Documents gibt es auch auf der Produktseite von Readdle.