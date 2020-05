Documents von Readdle bietet jetzt neuen Lesemodus

Wenn es einfach nur darum geht, ein paar Dokumente zu verwalten, zu öffnen und auch mal eine Markierung hinzufügen, macht Documents von Readdle (App Store-Link) einen ausgezeichneten Job. Die Anwendung kann kostenlos aus dem App Store geladen und im Prinzip ohne Einschränkungen genutzt werden. Leidlich für die Freischaltung des professionellen PDF-Editors ist ein In-App-Kauf vorhanden.

In der vergangenen Woche hat Documents ein Update mit einer durchaus interessanten Funktion erhalten: „Der neue Lesemodus für Ihr iPhone! Mit diesem Modus ist es viel weniger anstrengend, Bücher auf Ihrem relativ kleinen iPhone-Bildschirm zu lesen.“

Das Phänomen ist euch ja sicherlich schon einmal aufgefallen: PDF-Dateien sind auf dem iPhone viel zu klein, um sie direkt lesen zu können. Also verwendet man die Zoom-Funktion, muss dann aber stets horizontal scrollen, um über die gesamte Breite des Dokuments lesen zu können. In Documents 7.2 gibt es dafür einen Lesemodus, der das PDF an die Bildschirmgröße des iPhones anpasst. Das sieht dann wie folgt aus:

Der Lesemodus hat in meinem Test wunderbar funktioniert und ist gerade bei längeren Dokumenten eine tolle Erleichterung. Allerdings funktioniert er nur mit digitalen erstellen PDF-Dateien. Eingescannte oder fotografierte und als PDF gespeichert Dokumente werden vom Lesemodus nicht unterstützt.