eBay Kleinanzeigen bietet bis Ende März kostenlosen DHL-Versand

Insofern ihr aktuell bei eBay Kleinanzeigen (App Store-Link) nach Schnäppchen sucht, könnt ihr euch einmalig den Versand per DHL sparen. Bis zum 31. März könnt ihr den Aktionscode VERSANDGRATIS benutzen, allerdings geht das nur dann, wenn ihr mit der Sicher bezahlen-Funktion direkt über eBay Kleinanzeigen zahlt.

Beachtet: Die Funktion wird nicht in allen Kategorien angeboten. Verfügbar ist diese zum Beispiel in den Kategorien Handy, PC & Zubehör, Mode & Beaty, Spielzeuge, Musik, Filme & Bücher sowie Audio & Hifi. Der Verkäufer muss Versand per DHL anbieten, damit ihr an der Aktion teilnehmen könnt.

Mit der Sicher bezahlen-Funktion kann man den Kauf schnell und unkompliziert absichern und per Kreditkarte sowie Bank- und Sofortüberweisung bezahlen. Ist für den Käufer alles in Ordnung, wird das Geld freigegeben. Ist das Produkt nicht wie beschrieben, wird der Betrag erstattet. Hier ist man also immer auf der sicheren Seite und muss seinem Geld nicht hinterherrennen. Weitere Infos zur Sicher bezahlen-Funktion findet ihr hier.

Teilnahmebedingungen: Vom 17. – 31. März gibt es bei den ersten 150.000 abgeschlossenen Käufen, bei denen die eBay Kleinanzeigen Bezahlfunktion genutzt und der Aktionscode “VERSANDGRATIS” eingegeben wird, kostenlosen Versand per DHL. Die Versandkosten von DHL bezahlt in diesem Fall die eBay Kleinanzeigen GmbH. Gilt für alle von eBay Kleinanzeigen angebotenen Paketgrößen von DHL. Angebot gilt nur für Kategorien, in denen die Bezahlfunktion angeboten wird. Nur einmalig für ausgewählte Kunden einlösbar, nicht übertragbar, keine Barauszahlung, keine Gutschrift.