EDEKA: 15 Prozent Bonus auf iTunes- und App Store-Karten

Bei EDEKA gibt es seit gestern pauschal 15 Prozent Bonus auf iTunes- und App Store-Karten. Wenn ihr die Karte bis spätestens 27. März 2021 einlöst, wird der Bonus automatisch gutgeschrieben.

25 Euro iTunes-Karte kaufen + 3,75 Euro Bonus

50 Euro iTunes-Karte kaufen + 7,50 Euro Bonus

100 Euro iTunes-Karte kaufen + 15 Euro Bonus

Prüft vorher bitte, ob eure Filiale an der Aktion teilnimmt. Zumindest bei EDEKA West scheint das Angebot flächendeckend zu gelten. Mit dem rabattierten Guthaben könnt ihr dann Apps kaufen, Abos bezahlen oder auch die Kosten für Apple One, Apple TV+, Apple Arcade und Co. begleichen.