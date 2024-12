Elemnt Ace GPS Bike Computer: Neuer Fahrradcomputer kommt mit Windsensor

Der Zubehör-Anbieter Wahoo hat mit dem neuen Elemnt Ace einen Fahrradcomputer auf den Markt gebracht, der über einen integrierten Windsensor verfügt und euch ermöglicht, die Auswirkungen des Luftwiderstands in Echtzeit und auch nach der Fahrt zu messen. Somit könnt ihr feststellen, wie sehr sich Wind und Zugluft auf eure Fahrt auswirken.

Der Elemnt Ace verfügt dabei über eine extragroßes Display, das das größte in der Kategorie Fahrradcomputer ist. Der TFT-Bildschirm soll für ein verbesserte Navigation und Darstellung von Daten sorgen. Der Bildschirm ist nun außerdem berührungsempfindlich, reagiert also auf Touch-Gesten, was als Ergänzung zu den haptischen Tasten für ein verbessertes Nutzererlebnis sorgen soll. Auch das Betriebssystem hat ein Update bekommen. Die verbesserte Navigation enthält nun eine Schritt-für-Schritt-Verbalisierung der einzelnen Navigationsanweisungen.

Das Gerät kommt mit einer Akkulaufzeit von 30 Stunden, was euch eine nahtlose Nutzung auch über längere Touren hinweg ermöglicht.

Über die zum Gerät gehörende Wahoo-App könnt ihr nun mittels neuer cloudbasierter Synchronisierung stets auf die aufgezeichneten Daten zugreifen.

Neuartiger Windsensor hilft beim Finden der idealen Fahrposition

Das eigentliche Highlight dürfte aber der an der Vorderseite verbaute Windsensor sein, der sowohl Gegen-, als auch Rücken- und Seitenwind messen kann und mit dessen Hilfe ihr Empfehlungen für eure Fahrposition ableiten könnt. Wahoo ist der erste Anbieter, der einen solchen Sensor in einen Fahrradcomputer integriert hat.

Wahoo schreibt:

„Das ELEMENT ACE gibt dem Fahrer einen Echtzeit-Einblick in seinen AeroBoost (wenn die Grundgeschwindigkeit durch Rückenwind oder Windschatten begünstigt wird) und AeroDrag (wenn die Grundgeschwindigkeit durch Gegenwind behindert wird). Anhand dieser Messwerte kann die Positionierung beim Windschattenfahren bestimmt und das Windgefühl des Fahrers quantifiziert werden.“

Für 599,99 Euro erhältlich

Der Elemnt Ace ist für 599,99 Euro auf der Webseite des Anbieters erhältlich und kommt mit einem USB-C-Kabel und einer Aluminiumhalterung für das Fahrrad. Preislich zählt er damit zu den teureren Fahrradcomputern, verfügt aber wegen des neuen Sensors aktuell noch über exklusive Funktionalitäten.