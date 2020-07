Eufy Security Bewegungssensor ab sofort für 24,99 Euro erhältlich

Am Wochenende hat Anker seine Eufy-Kameras mal wieder günstiger angeboten. Solltet ihr ein Set mit HomeBase einsetzen, könnt ihr jetzt einen Blick auf den neuen Eufy Security Bewegungssensor (Amazon-Link) werfen. Ab sofort ist dieser für 24,99 Euro erhältlich.

Der Sensor funktioniert nur in Kombination mit der HomeBase und versteht sich als optionales Zubehör. Mit 100 Grad Weitwinkelabdeckung kann man einen sehr breit gefächerten Bereich überwachen, wobei ihr per App die Sensitivität einstellen könnt. Wird eine Bewegung erkannt, schickt der Sensor einen Alarm an die HomeBase, die wiederum eine Nachricht an die Eufy-App schickt, damit man als Benutzer einen Push bekommt.

Den Eufy Security Bewegungssensor könnt ihr an der Wand montieren und über das Kugelgelenk justieren. Die Akkulaufzeit wird mit 2 Jahren angegeben.