Fiete World: Kinder-App für Entdecker erhält neue Insel

In den vergangenen Monaten ist es etwas ruhiger um den Seemann Fiete geworden. Nun haben uns die Entwickler aus Köln mit einem Content-Update für Fiete World (App Store-Link) überrascht. Die im Dezember 2018 veröffentlichte Anwendung wurde heute im eine neue Welt ergänzt.

Neben Fietes Heimatinsel, die nach dem kostenlosen Download der App ohne Einschränkungen zur Verfügung steht, können folgende Destinationen entdeckt werden: Eine Schatzinsel, Frankreich und Indien sowie ab sofort auch die USA. Pro Insel zahlt man einmalige 2,99 Euro, alternativ gibt es die komplette Vollversion mit allen Inseln für 8,99 Euro.

Das können Kinder mit Fiete in den USA entdecken

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten spielt Entertainment eine gewichtige Rolle: Die Kinder können im kalifornischen Filmstudio mit dem futuristischen U.F.O die erste Mondlandung nachspielen. Oder sie reiten auf dem gefürchteten T-Rex durch die Dschungelkulisse des neusten Action-Streifens. Und vor dem Studio wartet auch schon Kong der Riesenaffe und hebt jeden der vorbei kommt hoch in die Lüfte.

Auf dem Rummelplatz können die Kinder Riesenrad fahren und die Schießbude ausprobieren. In der Stadt, die an New York erinnert, besuchen sie die Schule und krakeln an die Tafel. Nach der Schule geht es mit dem Skateboard zum angesagten Plattenladen wo sie die neusten Hits auflegen oder Musikinstrumente ausprobieren können. Sie können aber auch an den Docks mit dem Kran arbeiten. Wenn die Kinder hungrig werden, stürmen Sie den Burger-Shop oder bestellen etwas am HotDog-Stand und zum Nachtisch gibt es Frozen Joghurt.

Regeln gibt es in Fiete World quasi keine. . Beinahe jedes Objekt kann angefasst, bewegt und benutzt werden. Sogar verschiedene Fahrzeuge lassen sich durch die Gegend bewegen. Und so haben Kinder in Fiete World die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Richtig spannend wird es dank einer Technologie, die Apple mit dem ersten iPhone eingeführt hat: Multitouch. Laut Entwickler-Angaben können so sogar zwei Kinder gleichzeitig mit ihren Fingern auf dem Display spielen.