Für iPhone-Gamer: Anker Powerline Play 180 ist ein Lightning-Kabel mit Winkelstecker

Mein aktuelles Lieblingsspiel ist derzeit „Call of Duty: Mobile„. In Kürze werde ich auch meine angekündigten Berichte mit Tipps und Tricks veröffentlichen. Und als iPhone-Gamer weiß man sicherlich, dass der Akku recht schnell leer gesaugt wird. Wer ein herkömmliches Ladekabel nutzt, hat den Stecker immer zwischen den Fingern, wenn man das iPhone im Querformat nutzt oder direkt in der Hand, wenn man das iPhone im Hochformat verwendet. Das ist mit der Zeit nervig.

Abhilfe schafft hier das neue Kabel „Anker Powerline Play 180“. Dieses gibt es in zwei Varianten, mit Lightning und mit USB-C. Auf der einen Seite ist ein herkömmlicher USB-Anschluss, auf der anderen Seite ist der Stecker um 180 Grad gebogen, damit das Kabel direkt zur anderen Seite geführt wird. Das macht das Handling deutlich einfacher. Kompatibel ist der Stecker auch mit den meisten Hüllen, um genau zu sein bis zu 7 Millimeter.

Während das USB-C-Kabel schon für 12,99 Euro verkauft wird, müssen wir auf die Lightning-Variante noch warten. Wenn das Kabel mit Lightning-Stecker bei Amazon gelistet wird, werden wir euch informieren. Kleiner Dämpfer: Mit 90 Zentimeter ist die Strippe doch etwas kurz geraten. Eventuell wird es ja weitere Größen geben.