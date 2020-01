Call of Duty Mobile: Saison 3 mit zahlreichen Verbesserungen startet

Mein absolutes Lieblingsspiel ist „Call of Duty: Mobile“ (App Store-Link). Aktuell vergeht kein Tag, an dem ich nicht das Schlachtfeld betrete. Die mobile Umsetzung ist einfach grandios. Besonders toll finde ich den den Spielmodus „Battle Royale“. Ich möchte behaupten, dass ich mich als Experte schimpfen darf.

Die Frage an euch: Habt ihr Interesse an weiteren Informationen zum Spiel? Ich könnte euch die Spielmodi genauer vorstellen, Tipps mit auf den Weg geben und meine Erfahrungen mit dem Spiel schildern. Einige Spielelemente erschließen sich nicht sofort, ebenso hab ich Tipps parat, die zum Erfolg beitragen können. Falls ihr mich als Freund hinzufügen wollt, ich heiße „appgefahren“.

Doch kommen wir zum Update. Saison 3 ist ab sofort verfügbar und es gibt wirklich zahlreiche Verbesserungen. In den diversen Spielmodi gibt es Neuerungen und Optimierungen, außerdem kann man sich jetzt ein Call of Duty-Konto anlegen, um so das mobile Konto damit zu verknüpfen. Die weiteren Neurungen könnt ihr der folgenden Liste entnehmen:

Das Update der Saison 3 ist da

Es gibt jetzt eine brandneue Ranglistensaison! Neue Rang-Belohnungen, samt Black Ops III-Waffen, Python-Tarnungsserien und noch mehr! Ranglistenverbesserungen

Aktualisiertes Menü

Verbesserte ausgewogene Spielersuche

Strafe für häufiges Abbrechen erhöht

Punkteanzug für Niederlagen unterhalb von ‚Meister‘ reduziert

Karte Hijacked aus den Ranglisten-MS-Spielen entfernt

Punkte von einer Runde Herrschaft auf 75 im Ranglistenspiel angepasst

TDM-Punkte im Ranglistenspiel auf 50 angepasst

Battle Pass

Neue Belohnungen für den Premium und kostenlosen Battle Pass

Preis für den Premium Battle Pass reduziert

Die Stufen des Battle Pass wurden auf 50 verringert, der Wert der Inhalte ist gleich geblieben

Mehrspieler

Neuer zeitlich begrenzter Modus Schnellfeuer

Schnellere Punkteserien

Kürzere Abklingzeit der Operator-Fertigkeit

Unendliche Munition

Neue Karten: Scrapyard TDM, Herrschaft, Suchen und Zerstören, Front, Stellung Cage TDM, Nur Scharfschützen

Neuer Operator-Fertigkeit und Punkteserie schon bald

Battle Royale

Eine Verzerrung von Raum und Zeit wird schon bald eine neuen Kampfbereich offenbaren

Neuer zeitlich begrenzter Battle Royale-Modus Modus 20 vs 20

Schneller zielbasierter Modus, der MS-Mechaniken in Battle Royale einführt

Neues Fahrzeug 2-Personen-Motorrad, perfekt für rasante Überfälle und Fluchten

Neue Battle Royale-Klasse folgt bald

Allgemein

Call of Duty-Konto-Anmeldung: Spieler können ein Call of Duty-Konto erstellen oder Ihr bestehendes Konto mit Call of Duty: Mobile verknüpfen!

Steuerung: Drei neue Empfindlichkeitsstufen und Schrotflinten-Feuern in den Einstellungen ergänzt

Kampf: Neue Operator-Fertigkeit– S.C.H.W.A.R.M. Neue Operator-Fertigkeit, die Feinde mit Fallen tötet

Neue Punkteserie: XS1 Goliath Schalten Sie diese vernichtende Punkteserie bei 900 Punkten frei



Verbesserungen und Optimierungen Mehrspieler

TDM wird jetzt auf Stufe 3 freigeschaltet

Rückkehr der MS-Karten Takeoff und Raid

Wandgeometrie auf manchen Karten korrigiert

Warnhinweis und Todesfolge beim Verlassen der Kampfzone

Sturzschäden vergrößert

Leitern können jetzt heruntergeklettert werden

Rückstoß bei den Waffen Typ 25, AK-117 und MSMC leicht verringert

Rückstoßkontrolle der Waffen AK47, LK24, ICR, ASM10 und HG40 verbessert

SMRS und S36 abgeschwächt und Magazinkapazität der MSMC geändert

Eine vollständige Übersicht der Waffenbalanceanpassungen gibt es bei reddit!

Battle Royale

Lage der Orte auf Shipment und Countdown verbessert

Soundeffekte in kalten Bereichen verbessert

Strategische Seilrutschen ergänzt

Schadensabfall von SMRS-Raketen auf größere Distanzen vergrößert

Fortbewegungsgeschwindigkeit beim aktiven Einsatz der SMRS reduziert

Helikopterkollisionsabfrage mit der Umwelt verbessert

Luftabwürfe enthalten immer eine Körperpanzerung der Stufe 3

Der Einsatz des Transformationsschilds setzt einen Hochdruckstrahl frei, der die Flugbahn nahender Geschosse beeinflusst

Weitere Verbesserungen

System und Client