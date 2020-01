Ugreen Laptop Ständer: Neue justierbare MacBook-Halterung mit Rabatt kaufen

Die Produkte von Ugreen, einem Hersteller aus Großbritannien, waren auch bei uns schon häufiger Bestandteil von einigen Zubehör-News. Nun hat das Unternehmen ein neues Produkt veröffentlicht, das sich an alle MacBook- und übrigen Laptop-Besitzer richtet, die ihren Rechner in einer erhöhten Halterung auf dem Schreibtisch ablegen wollen.

Der Ugreen Laptop Ständer ist aktuell bei Amazon zum Preis von 12,99 Euro erhältlich. Noch bis zum 31. Januar 2020 gibt es zusätzliche fünf Prozent Rabatt auf das neue Produkt, so dass die Laptop-Halterung nach Abzug für 12,34 Euro bestellt werden kann. Dazu muss man auf der Produktseite einfach den Haken beim Rabattcode setzen, um das Angebot im Bestellvorgang automatisch in Anspruch nehmen zu können.

Vor allem für MacBook- und Laptop-User, die viel mit ihrem Gerät am Schreibtisch arbeiten, kann die leicht gebückte Haltung und der schlechte Blickwinkel aufs Display für Rückenschmerzen und Verspannungen in den Handgelenken beim Tippen sorgen. Diesen Problemen beugt der Ugreen Laptop Ständer vor, indem er das MacBook um bis zu 13 cm anhebt. Gefertigt aus Metall und in einem offenen Design kreiert, lässt die Halterung zudem Bodenwärme ab und sorgt für eine gute Belüftung des Rechners.

Der Ständer ist mit allen 11″- bis 16″-MacBooks und anderen Laptops kompatibel, trägt bis zu 20 Kilogramm Gewicht aus, und kann für einen schnellen und bequemen Transport zusammengeklappt werden. Mit einem Gewicht von 110 Gramm und Maßen von 18,5 x 25 x 0,8 cm ist die MacBook-Halterung zudem klein und sollte auch auf Reisen ein Begleiter in Rucksack oder Koffer sein. Rutschfeste Silikonoberflächen sorgen zudem dafür, dass das MacBook weder beschädigt noch der Ständer selbst auf dem Schreibtisch umher wandert. Sicherlich ist das dünne Metalldesign nicht jedermanns Sache, allerdings gibt es mit diesem Produkt ein funktionales MacBook-Zubehör, das sicher seinen Zweck erfüllt.