Garmin Bounce: Neue Kinder-Smartwatch mit LTE-Konnektivität vorgestellt

Mit der neuen Bounce hat Garmin das eigene Portfolio an Wearables für Kinder erweitert und will mit der Neuerscheinung sowohl bei den Kleinen als auch ihren Eltern für mehr Sicherheit sorgen. Auf dem Spielplatz, in der Natur oder auf dem Weg zur Schule – die neue Kindersmartwatch mit LTE-Konnektivität ermöglicht es Erziehungsberechtigten und Familienmitgliedern, mit dem Nachwuchs in Kontakt zu bleiben, Nachrichten auszutauschen und ihren Aufenthaltsort im Blick zu behalten. Befindet sich ein Kind in einer Notlage, kann es dank der Hilfefunktion mit der Bounce Hilfe rufen.

„Die Bounce kommt in einem farbenfrohen Design mit einem hellen Farb-Touchdisplay. Zudem ist sie besonders robust und mit einer Wasserdichtigkeit bis zu 5 ATM ein zuverlässiger Begleiter für jedes Abenteuer. Neben lustigen Spielen bietet die Bounce auch Fitness- und Aktivitätstracking und ermöglicht es den Eltern, kleine Aufgaben zu verteilen oder Belohnungen zu vergeben. Spielerisch werden Kinder so an ein aktives und gesundes Leben herangeführt.“

So berichtet Garmin in einer Pressemitteilung. Dank der integrierten GPS- und LTE-Konnektivität bleiben Eltern über die Garmin Jr.-App (App Store-Link) auf einem kompatiblen Smartphone stets mit ihrem Nachwuchs in Verbindung und behalten dessen Standort im Blick. Ein Wechsel des Telefonanbieters ist dabei nicht erforderlich – das LTE-Abonnement wird direkt über Garmin abgewickelt. Eltern haben mit der Bounce die Möglichkeit, Bewegungsradien für ihr Kind zu erstellen und werden benachrichtigt, wenn das Kind diese verlässt. Der aktuelle Aufenthaltsort kann über die Funktion „einchecken“ selbstständig vom Kind als Benachrichtigung an das Smartphone der Eltern gesendet oder über die Garmin Jr.-App von den Erziehungsberechtigten angefordert bzw. aktualisiert werden.

Neben der Standortbestimmung führt die Bounce in Verbindung mit der Garmin Jr.-App spielerisch an die digitale Kommunikation heran und bietet eine Alternative für Kinder, die noch kein Smartphone haben. Denn über die Bounce können Text- und Sprachnachrichten via LTE an gekoppelte Smartphones oder auch andere Bounce Smartwatches gesendet oder von diesen empfangen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass beide Uhren von den Familienadministratoren für die Kommunikation freigegeben sind. Adaptierbare voreingestellte Textnachrichten, Sprachnachrichten, Emojis und Sound-Emojis erleichtern dabei auch den Kleinsten die Kommunikation. Während der Schulzeit können Eltern den Schulmodus oder den Nicht-Stören-Modus aktivieren, um Ablenkungen zu vermeiden.

Spielerische Belohnungen und virtuelle Abenteuer

Auch im Notfall ist auf die Bounce Verlass: Benötigt ein Kind Hilfe und aktiviert die Hilfefunktion an der Kindersmartwatch, erhalten vorher festgelegte Kontakte eine Benachrichtigung sowie den Live-Standort des Kindes direkt in der Garmin Jr.-App. Zudem zeichnet die Smartwatch auch Gesundheitsdaten wie Schlaf, Schritte und Sportaktivitäten wie Gehen, Laufen, Radfahren und Schwimmen auf. Eine Stoppuhr, Alarm und Timer am Handgelenk unterstützen die Kleinen darüber hinaus in ihrer Zeiteinteilung und erinnern sie, wenn es Zeit für Hausaufgaben oder das Fussballtraining ist.

Durch das Erreichen täglicher Aktivitätsziele können die Kinder neue Abenteuer, lustige und lehrreiche Spiele, Rätsel oder Puzzles in der Garmin Jr.-App freischalten und werden spielerisch belohnt. In verschiedenen virtuellen Abenteuern erfahren junge Entdeckerinnen und Entdecker beispielsweise durch Quizspiele in der Garmin Jr.-Smartphone-App Spannendes über Orte auf der ganzen Welt. So erlerntes Wissen kann dann in Einzel- und Teamwettbewerben mit der Familie oder Freundinnen und Freunden eingesetzt werden.

Die Garmin Bounce ist ab sofort in drei Farben – grün, schwarz und lila – auf der Website von Garmin zum Preis von jeweils 179,99 Euro erhältlich und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen im Regelbetrieb. Die Nutzung der Garmin Jr.-App und der LTE-Konnektivität haben Einfluss auf die Akkulaufzeit. Für die LTE-Nutzung ist ein Garmin-Abonnement erforderlich, das monatlich mit 10,99 Euro bzw. 109,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt und auch über die Garmin Jr.-App gebucht werden kann.