Grid Studio: Auch das iPhone Classic schafft es bald in den Bilderrahmen

Wir haben in den vergangenen Wochen ja bereits mehrfach über die Produkte von Grid Studio berichtet. Angeboten werden ausgediente iPhones, die in ihre Einzelteile zerlegt in einem Bilderrahmen präsentiert werden. Eine wirklich tolle Sache, die meiner Meinung nach einfach nur klasse aussieht.

Und am Mittwoch ab 16:00 Uhr deutscher Zeit wird es ein ganz besonderes Schmankerl geben: Dann nämlich wird Grid Studio zum ersten Mal ein iPhone Classic im Bilderrahmen anbieten. Mit einem Preis von 399 US-Dollar ist das allerdings deutlich teurer als die bisherigen Modelle. Wobei das wenig überraschend ist. Immerhin: Mit dem Gutscheincode APPGEFAHREN könnt ihr 20 US-Dollar sparen – auch bei anderen Modellen.

Wir versuchen seit dem ersten Tag, das iPhone Classic zu beschaffen, aber es ist sehr selten. Wir werden eine limitierte Auflage von 999 Sets auf den Markt bringen, die erste Charge umfasst nur 100 Sets und ist verfügbar solange der Vorrat reicht.

Unter unseren vergangenen Artikeln gab es ja verschiedene Meinungen. Einige Nutzer finden diese Recycling-Idee klasse, andere sehen es eher kontraproduktiv, da die Rohstoffe so nicht zurück in den Kreislauf gelangen würden. Ich persönlich denke, dass ein altes, möglicherweise defektes iPhone lieber im Bilderrahmen als in der Schublade landen sollte. Und selbst dann ist es ja nicht ausgeschlossen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ordentlich entsorgt wird.

Sollte euch die Idee gefallen, ihr aber gerade keine 399 US-Dollar auf der hohen Kante haben, dann empfehlen wir euch einen kleinen Abstecher zu unserem Gewinnspiel. Zusammen mit Grid Studio verlosen wir aktuell fünf iPhone 4S im Bilderrahmen. Vielleicht hängt ja einer davon bald bei euch Zuhause an der Wand?