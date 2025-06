Hinweise auf das iPhone 17 Air in iOS 26 Beta 2 entdeckt

In der zweiten Beta von iOS 26 sind erste Spuren eines neuen iPhones aufgetaucht – und alles deutet darauf hin, dass es sich um das iPhone 17 Air handeln könnte, das Apple für diesen Herbst plant.

Die Entdeckung stammt von Macworld: Dort hat man eine Version des klassischen Clownfisch-Hintergrundbilds gefunden – in einer bisher unbekannten Auflösung: 420×912@3x, also insgesamt 1260 x 2736 Pixel. Diese Auflösung passt zu keinem aktuellen iPhone-Modell, entspricht aber ziemlich genau dem, was wir für das iPhone 17 Air erwarten.

Bereits im letzten Jahr hatte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, dass ein besonders schlankes iPhone 17 mit einem 6,6-Zoll-Display in Arbeit sei – mit einer Displayauflösung von etwa 1260 x 2740 Pixel. Die in iOS 26 Beta 2 entdeckte Auflösung liegt also ganz nah an diesen Angaben.

Da die neuen iPhone-Modelle im September erwartet werden – natürlich direkt mit iOS 26 vorinstalliert – liegt die Vermutung nahe, dass Apple dieses Hintergrundbild speziell für das neue Modell vorbereitet hat. Es wäre also gut möglich, dass wir schon jetzt einen ersten Hinweis auf das kommende iPhone 17 Air bekommen haben.

Was erwartet uns beim iPhone 17 Air?

Gerüchten zufolge wird das iPhone 17 Air zwischen dem regulären iPhone 17 (6,1 Zoll) und dem Pro-Modell (6,7 Zoll) liegen – also quasi die goldene Mitte. Spannend wird vor allem das neue superdünne Design, das angeblich nur 5,5 mm dick sein soll – dünner als jedes bisherige iPhone.

Weitere Leaks sprechen von:

Apples eigenem C1-Modem für bessere Effizienz und Performance

Einer Einzellinsen-Kamera auf der Rückseite

Einem möglicherweise neuen Preisbereich, der sich zwischen iPhone 17 und 17 Pro einpendeln könnte

Ob es wirklich so kommt, bleibt abzuwarten – aber die ersten Anzeichen sind definitiv da. Und wenn Apple tatsächlich ein ultraschlankes iPhone mit neuer Displaygröße bringt, dürfte das iPhone 17 Air eines der spannendsten Modelle des Jahres werden.

Foto: MacRumors.