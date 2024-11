Hochleistungs-Modus: Ausgeweitet auf MacBook Pro und Mac mini mit M4 Pro-Chip

Einige Macs können einen sogenannten „Hochleistungsmodus“ aufrufen, um die volle Leistung des Apple Silicon-Chips nutzen zu können. Bislang war dieser auf Mac-Modelle mit Apples High-End-Chip mit dem Zusatz „Max“ beschränkt. Wie Andrew Cunningham von Ars Technica nun aber herausgefunden hat, unterstützen auch das neue 14″ MacBook Pro, das 16″ MacBook Pro und der Mac mini mit dem M4 Pro-Chip den Hochleistungsmodus.

Wie Apple berichtet, ermöglicht der Hochleistungsmodus eine höhere Geschwindigkeit der integrierten Mac-Lüfter. Durch diese zusätzliche Kühlung soll eine höhere Leistung für grafikintensive und anhaltende Arbeitslasten, beispielsweise 8K-Videokorrekturen, liefern. Die Funktion kann bei unterstützten Macs entweder im Akkubetrieb oder bei Anschluss an eine Stromquelle genutzt werden. Andrew Cunningham stellte in seinem Mac mini-Review jedoch fest, dass der Leistungszuwachs beim Mac mini „im Wesentlichen vernachlässigbar“ sei. Allerdings räumte er ein, dass seine Tests nur von kurzer Dauer gewesen seien und der Modus möglicherweise „über viele Stunden hinweg von Vorteil sein könnte“.

In seiner Rezension heißt es:

„In unseren Tests auf dem Mac mini war der Leistungszuwachs durch die Verwendung des Energiesparmodus im Wesentlichen vernachlässigbar, so gering, dass wir uns nicht die Mühe gemacht haben, Diagramme zu erstellen, die den Unterschied zeigen – es gibt Anzeichen für einen sehr kleinen Anstieg in einigen GPU-Tests, aber alle CPU-Tests und viele der GPU-Tests zeigen Unterschiede, die im Wesentlichen innerhalb der Fehlermarge liegen. Während sich die Leistung in etwa die Waage hält, ist das Lüftergeräusch im Modus ‚High Power‘ deutlich erhöht. Der Mac mini ist die meiste Zeit unhörbar, so wie die meisten Apple Silicon-Macs, aber bei anhaltender CPU- oder GPU-Belastung gibt der mini ein lauteres Rauschen von sich, das man definitiv hören kann, wenn man keine Kopfhörer trägt. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Hochleistungsmodus über viele Stunden hinweg bessere oder konsistentere Ergebnisse liefert als die meisten unserer Tests, die in der Regel nicht länger als ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Aus meiner Sicht sind die Vorteile des Energiesparmodus beim M4 Pro Mac mini jedoch zu vernachlässigen und die Nachteile sind spürbar. Ich würde ihn generell ausgeschaltet lassen.“

Wer ein unterstütztes Mac-Modell besitzt, das den Hochleistungsmodus abrufen kann, kann selbigen in den aktuellen macOS-Versionen in den Systemeinstellungen unter „Batterie“ oder „Energie“ in einem Dropdown-Menü neben den Batteriebetrieb- oder Netzteil-Einträgen beim Anklicken von „Hohe Leistung“ aktiviert werden.