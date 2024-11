iCloud: Notizen können plötzlich vom iPhone verschwinden

Im September hat Apple seine AGB für iCloud aktualisiert und daran wenige kleinere Änderungen vorgenommen. In dieser Wochen wurden iPhone-Nutzer nun dazu aufgefordert, die neuen Bedingungen zu akzeptieren, wenn sie iCloud weiter nutzen wollen. Das Annehmen der neuen Bedingungen löste allerdings einen Fehler in der Notizen-App (App-Store-Link) aus, der alle Notizen der betroffenen Nutzer verschwinden ließ. Wir verraten euch, wie ihr eure Notizen wiederherstellen könnt.

Vielleicht seid auch ihr von dem Bug betroffen, der von einigen iPhone-Nutzern schon panisch in den sozialen Medien diskutiert wurde. Mir wurde die iCloud-Meldung zu den neuen Geschäftsbedingungen noch nicht angezeigt, also sind auch meine Notizen noch da. Wären sie allerdings plötzlich verschwunden, wäre ich wohl ähnlich panisch geworden.

Glücklicherweise lässt sich das Problem aber einfach – und getreu dem Motto „Have you tried turning it off and on again?“ – beheben. Folgt einfach dieser kurzen Anleitung:

Öffnet die Einstellungen-App Tippt auf euren Apple Account (also direkt ganz oben auf euren Namen) Wählt dort „iCloud“ aus Tippt auf „Notizen“ Aktiviert „Dieses iPhone synchronisieren“ (grüner Button bedeutet „aktiviert“). Ist der Button bereits grün, deaktiviert die Synchronisierung und aktiviert sie wieder. Öffnet dann die Notizen-App und wartet einen Moment, bis alle Notizen aus iCloud wiederhergestellt wurden.

Zu den Gründen für das Auftreten des Fehlers hat sich Apple bislang nicht geäußert.