Hochwertiges Armband für die Apple Watch: Geflochtenes Solo Loop im Video

Neben der Apple Watch Series 6 hat Apple auch neue Armbänder vorgestellt. Dabei sind die beiden Varianten des Solo Loops besonders spannend, da es hier keine Schließe mehr gibt. Ich trage das „Geflochtene Solo Loop“ jetzt ein paar Wochen und möchte meine Erfahrungen mit euch teilen.

Das „Geflochtene Solo Loop“ fühlt sich gut an, ist hochwertig verarbeitet und trägt sich sehr angenehm. Das Band wird mit den zwei Adaptern an der Uhr befestigt, wobei man hier wissen sollte, dass die Adapter nicht ganz mit der Uhr abschließen. Das ist etwas unschön, allerdings steht das Band leicht über, was das ganze wieder etwas besser wirken lässt. Hätte das bei einem knapp 100 Euro teuren Band besser gelöst sein sollen? Möglicherweise.

Die Handhabung ist einfach. Das Band wird einfach über die Hand gestülpt. Auch das Ablegen des Solo Loops ist kein Problem. Inwiefern das elastische Band über die Zeit ausleiert, können wir nur später beurteilen.

Die 16.000 Fäden aus 100 % recyceltem Polyestergarn in jedem Armband wurden von einer fortschrittlichen Flecht­maschine mit dünnen Silikon­fasern verflochten und dann mit einem Laser auf exakt die richtige Länge geschnitten. Die 300D Konstruktion sorgt für ein weiches, angenehmes Gefühl auf der Haut und ist schweiß- und wasserresistent.

Die richtige Größe finden

Beim Solo Loop muss die Größe passen, da es nicht verstellbar ist. Mit der Druckvorlage von Apple könnt ihr euch ein Papierstreifen ausdrucken, ausschneiden und um euer Handgelenk legen. Die beiden Pfeile zeigen dann auf die entsprechende Größe. Meine Erfahrung: Zieht das Papierband wirklich eng an. Wenn ihr dann zwischen zwei Größen seid oder ganz nah dran, wählt auf jeden Fall die kleinere Variante. Optional könnt ihr auch den Umfang mit einem Maßband messen und diesen online eintragen – Apple schlägt dann eine Größe vor. Auch hier mein Tipp: Das Band wirklich fest ziehen und eng anlegen, dann passt das Armband später gut – so meine Erfahrung.

Sowohl das Solo Loop als auch das Geflochtene Solo Loop sind für die Apple Watch Series 4 und neuer erhältlich – auch für die Watch SE. Für die 44mm Version stehen die Größen 1 bis 9 und für die 44mm Uhr die Größen 9 bis 12 zur Auswahl bereit. Das Armband kostet stolze 96,50 Euro und ist in den Farben Grün, Grau, Pink, Blau und Rot erhältlich.

Mir gefällt das Geflochtene Solo Loop außerordentlich gut, allerdings ist die Größenfindung etwas nervig. Immerhin: Wer das Band mit der Uhr zusammen bestellt, kann später auch nur das Band tauschen. Die Lieferzeit ist aber immer noch schlecht: Während in den Stores einige Bänder verfügbar sind, müssen Online-Besteller bis zu 8 Wochen warten.