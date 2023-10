Home+ 6.2: Umfangreiche HomeKit-App erhält großes Update

Mit dem Start von iOS 17 ist in HomeKit eigentlich nicht sonderlich viel passiert, es gibt keine großen neuen Funktionen. Leidlich die interaktiven Widgets auf dem Homescreen erlauben einige neue Möglichkeiten. Davon macht jetzt auch Home+ (App Store-Link) Gebrauch, die umfangreiche HomeKit-Anwendung des deutschen Entwicklers Matthias Hochgatterer.

„Das Zubehör-Widget kann jetzt mehrere Zubehörteile und Szenen in einem Widget anzeigen. Außerdem gibt es ein neues Batterie-Widget, das den Batteriestand des Zubehörs anzeigt. Beide Widgets sind für unterschiedliche Größen ausgelegt“, schreibt der Entwickler über die neue Version seiner App. Zu beachten ist allerdings, dass die Widgets aufgrund von technischen Limitierungen in iOS 17 nicht den aktuellen Status darstellen können.

Ebenfalls praktisch: In Home+ wurde eine smarte Gruppe angelegt, in der alle HomeKit-Geräte mit Batterie oder Akku aufgelistet werden. So kann man auf einen Blick sehen, wie es um die verbleibende Laufzeit der einzelnen Devices bestellt ist, ohne sich manuell durch sämtliche Räume arbeiten zu müssen.

Außerdem werden mehrere Garagentore in der Smart Group „Garagentore“ angezeigt und die alle Geräte werden in der Haupt-Übersicht nach Räumen gruppiert angezeigt.

Rund um das Update gibt es noch eine weitere erfreuliche Nachricht: Home+ ist derzeit um 30 Prozent im Preis gesenkt. Aktuell bezahlt ihr für die App daher nur 9,99 Euro – und bekommt dafür eine App, die auf In-App-Käufe (abgesehen von einer Spendenfunktion) oder ein Abo verzichtet.