HomeKit: Eve Systems setzt auf Matter und kündigt neue Produkte an

14 Geräte der Eve-Familie, die ursprünglich auf Bluetooth basierten, sind jetzt Thread-kompatibel und bereit, Matter zu unterstützen. Derzeit noch ausschließlich mit Apple HomeKit kompatible Thread-Produkte werden nach und nach kostenlose Firmware-Updates für Matter erhalten, sodass sie sich auch mit anderen Smart Home-Ökosystemen wie Amazon Alexa, Google Home, oder Samsung SmartThings nutzen lassen. Über diese Updates hinaus wird Eve eine Android-Version der Eve App noch vor Jahresende veröffentlichen.

Eve Shutter Switch

Außerdem kündigt Eve Systems fünf neue Produkte für diesen Herbst und Winter an. Smart gesteuerte Beschattung erhöht den Komfort, sorgt für Sicherheit und kann beim Energiesparen helfen. Nachdem Eve zusammen mit Coulisse bereits Fensterbekleidungslösungen entwickelt, erweitert das Unternehmen dieses Segment jetzt um Eve Shutter Switch, einen Schalter für motorisierte Rolläden und Jalousien. Europa-exklusiv und Thread-fähig, ersetzt Eve Shutter Switch einen existierenden Unterputz-Rolladenschalter durch eine smarte Beschattungslösung. Dank autonomer Zeitpläne lassen sich Rolläden automatisch öffnen und schließen. Über HomeKit-Automationen in Verbindung mit Lichtsensoren wie Eve Motion können Rolläden sogar auf Sonnenlichteinfall reagieren.

Neue Motorvarianten für Eve MotionBlinds

Eve MotionBlinds wächst zu einer Produktfamilie heran, denn künftig gibt es neben Eve MotionBlinds für Rollos auch Eve MotionBlinds für Jalousien (nur Europa) und Eve MotionBlinds für Wabenplissees. Zeitlos ist die Kollektion Eve MotionBlinds für Jalousien, die in Holz und Spezialaluminium verfügbar ist. Egal welches Material und welche Farbe, Eve MotionBlinds für Jalousien laden zum Experimentieren mit Licht und Schatten ein. Privatsphäre auf Knopfdruck über das iPhone oder ganz einfach per Siri. Die Produktlinie Eve MotionBlinds für Wabenplissees sind darauf optimiert, das Wohlbefinden der Bewohner zu steigern und gleichzeitig Energie zu sparen. Hochwertige Materialien verleihen Eve MotionBlinds für Wabenplissees gute thermische und akustische Dämmeigenschaften.

Eve Outdoor Cam White Edition

Wie das schwarze Original kommt die neue, weiße Flutlichtkamera mit robustem Metallgehäuse und verfügt über ein autonom arbeitendes, dimmbares Bewegungslicht mit ultra-starkem Helligkeits-Boost. End-to-End-Verschlüsselung stellt sicher, dass nur Eigentümer auf Live-Video und Aufnahmen zugreifen können. Die Bildanalyse für Mitteilungen und Aufnahmen von Menschen, Tieren, oder Paketen erfolgt ausschließlich lokal auf HomePod oder Apple TV 4K.

Preise und Verfügbarkeit

Eve Shutter Switch gibt es ab Dezember 2022 zum Preis von 99,95 Euro inkl. MwSt. bei Eve und Amazon in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Die Eve Outdoor Cam White Edition ist ab Dezember zum Preis von 249,95 Euro inkl. MwSt. bei Eve und Amazon erhältlich. Eve MotionBlinds für Wabenplissees werden weltweit, Eve MotionBlinds für Jalousien ausschließlich in Europa verfügbar sein. Sie werden noch in diesem Jahr und gemeinsam mir den bereits erhältlichen Eve MotionBlinds für Rollos über ein wachsendes Netzwerk von Coulisse-Wiederverkäufern vertrieben, die im Store Locator auf motionblinds.com/eve aufgeführt sind.