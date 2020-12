Homematic IP: Limit der Geräteanzahl in der Cloud erhöht

Mit dem System Homematic IP von eQ-3 lässt sich aus mehreren Komponenten ein Smart Home einrichten, auch eine zugehörige iOS-App (App Store-Link) ist vorhanden. Homematic IP verfügt über eine große Produktpalette: Unter anderem gibt es Heizkörperthermostate, schaltbare Steckdosen, Unterputzaktoren für eine smarte Steuerung von Rolladen und Jalousien, diverse Alarmsirenen, Rauchmelder, Bewegungsmelder, Fensterkontakte und vieles mehr. Einen Überblick gibt es hier.

Wie das Team von eQ-3 nun berichtet, wurde das eigene Homematic IP-System deutlich erweitert. Mittels eines frisch erschienenen App-Updates wurde die maximale Anzahl der Geräte im Cloudbetrieb erweitert. Durch die Integration zweier Access Points können Anwender ab sofort insgesamt 120 Geräte in der Cloud nutzen. Mit einem Access Point sind weiterhin 80 Funk-Geräte lizensiert, mit einem zusätzlichen Access Point kommen 40 weitere Geräte hinzu.

Bereits Ende Oktober hatte Homematic IP mit Advanced Routing ein Update seines Gesamtsystem veröffentlicht und zugleich angekündigt, die Geräteobergrenze in der Cloud im ersten Quartal 2021 zu streichen. Die nun erfolgte Erhöhung des Gerätelimits ist ein erster vorzeitiger Schritt.

„Durch das Update Advanced Routing können seit einigen Wochen zwei und zukünftig sogar bis zu acht Access Points in das System integriert werden. Die zusätzlichen Access Points fungieren dabei als Router und schaffen eine im Smart-Home-Markt unerreichte Ausfallsicherheit und praktisch unbegrenzte Funkreichweite. Die lizenzierte Zahl der Homematic IP Funk-Geräte wird seit dem heutigen Update allein durch die Anzahl der Access Points definiert. Da die initiale Vertriebsfreigabe zunächst für zwei Access Points innerhalb einer Homematic IP Installation gilt, können nun insgesamt 120 Geräte integriert werden.“

So heißt es vom eQ-3-Team bezüglich des Updates. Auch für den kürzlich eingeführten WLAN Access Point ist zukünftig ein Firmware-Update geplant, das Advanced Routing unterstützt. An einen WLAN Access Point können bis zu 40 Geräte angelernt werden. In einem Homematic IP Netz ohne klassischen Access Point werden dann 40 Geräte für den ersten WLAN Access Point und 20 für jeden weiteren WLAN Access Point unterstützt. Weitere Informationen zum Homematic IP-System von eQ-3 gibt es auch auf der Website des Anbieters.