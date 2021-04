Homey: Smart Home Zentrale unterstützt jetzt Siri-Kurzbefehle

Auch wenn ich aktuell die Hälfte der Wochenende im Home Office arbeite – mein Kollege Freddy und ich wechseln uns Corona-bedingt im Büro ab – habe ich es bisher noch nicht geschafft, mir den Homey Pro, der mir von dem niederländischen Entwickler-Team zur Verfügung gestellt wurde, ordentlich einzurichten.

Homey und Homey Pro sind Smart Home Zentralen, mit denen Geräte und Dienste verschiedener Hersteller unter einem Hut vereint werden. Mehr Infos bekommt ihr schon jetzt auf der offiziellen Webseite von Homey, schaut einfach mal vorbei.

Bevor es hoffentlich im Laufe des Monats meine eigenen Erfahrungen als kleinen Bericht gibt, wollen wir heute einen Blick auf das aktuelle Update der Homey-App werfen. Version 6.50 liefert nämlich spannende Neuerungen: Siri-Kurzbefehle.

Siri Kurzbefehle ist Apples Weg der Automatisierung. Für dich bringt es neue Möglichkeiten, deine Flows zu starten, wenn Dinge auf deinem iPhone & iPad passieren. Öffne zum Beispiel deine Zigbee-Vorhänge, wenn der morgendliche Alarm deines Telefons losgeht. Oder wenn dein iPhone einen NFC-Tag an der Tür antippt, kann Homey dein Z-Wave Smart Lock öffnen. Einfach ausgedrückt: Du hast viel mehr Möglichkeiten, damit zu spielen!

Wer sich schon einmal ein wenig mit den Kurzbefehlen von Apple auseinander gesetzt hat, der wird wissen, wie viele Möglichkeiten man damit bekommt. Für Homey ist das sicherlich eine tolle Sache.

Neben den Kurzbefehlen bietet Homey auch einen inoffiziellen HomeKit-Support, so dass gekoppelte Geräte auch in der Home-App auftauchen und per Sprachbefehl gesteuert werden können. Letzteres ist dank der Kurzbefehle jetzt auch mit den Flows, den Routinen in der Homey-App möglich.