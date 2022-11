Hydra, Prizmo, Inko und Co: Creaceed bietet 50 Prozent Black Friday-Rabatt

In dieser Woche geht es wieder mit Schnäppchen und stark reduzierten Preisen los: Der Black Friday steht auch in diesem Jahr wieder an. Auch viele Entwicklerstudios haben an der Preisschraube gedreht und bieten im Zuge des Shopping-Events viele Anwendungen vergünstigt an. So auch Creaceed aus Belgien, das für zahlreiche Kreativ-Apps aus dem Foto- und Videobereich bekannt ist. Nachfolgend listen wir die Deals für iOS und macOS auf, die je nach Anwendung für In-App-Käufe, Abos oder die Vollversionen der Apps gültig sind.

Inko: Whiteboard

Inko ist eine kollaborative Whiteboard-App für iPhone, iPad, Mac und Apple TV, die es ermöglicht, gemeinsam auf derselben virtuellen Leinwand mit mehreren Geräten zu zeichnen, lokal oder aus der Ferne. Inko ist vollständig für den Apple Pencil optimiert und wird auch als moderne Mac-Catalyst-App angeboten.

Nearby Abo (1 Jahr): 9,99 → 4,99 Euro (50% Rabatt im ersten Jahr mit BF22 In-App Coupon)

In-App Coupon) Remote Abo (1 Jahr): 39,99 → 19,99 Euro (50% Rabatt im ersten Jahr mit BF22MAX In-App Coupon)

Prizmo 5: Scanner

Prizmo 5 ist eine kamerabasierte Scanner-App, mit der man Textdokumente, Visitenkarten und Bilder scannen und erkennen kann. Sie verfügt über leistungsstarke Bearbeitungsfunktionen sowie eine hochpräzise OCR, um Text aus Bildern zu extrahieren. Umfangreiche Exportoptionen ermöglichen die Erstellung schöner PDFs, Bilddateien oder sogar layoutschonender Microsoft Word-Dokumente. Leistungsstarke integrierte und Cloud-basierte OCR verfügbar. Die App unterstützt auch VoiceOver und bietet einen verbesserten Workflow für sehbehinderte und blinde Benutzer. Die neueste Version bietet außerdem volle Unterstützung für Apple Pencil-Anmerkungen (ausfüllen, markieren, unterschreiben).

Premium Pack: 23,99 → 11,99 Euro (50% Rabatt)

Cloud Plan (Small, 1 Jahr): 9,99 → 4,99 (50% Rabatt im ersten Jahr mit BF22 In-App Coupon)

In-App Coupon) Cloud Plan (Large, 1 Jahr): 49,99 → 24,99 Euro (50% Rabatt im ersten Jahr mit BF22MAX In-App Coupon)

Prizmo Go 4: Texterfassung

Prizmo Go ermöglicht es, schnell Text aus einem maschinengeschriebenen oder handschriftlichen Dokument zu erfassen. Die App bietet vielfältige Interaktionsmöglichkeiten mit dem erfassten Text, der auch in andere Apps exportiert, übersetzt oder vorgelesen werden kann. Prizmo Go wurde kürzlich vollständig für iOS optimiert: Sperrbildschirm-Widget, Shortcuts-Aktion, Dark Mode, Apple OCR,… Die App unterstützt VoiceOver vollständig und hat einen verbesserten Workflow für sehbehinderte und blinde User.

Essential Pack: 14,99 → 6,99 Euro (50% Rabatt)

Standard Plan (1 Jahr): 9,99 → 4,99 Euro (50% Rabatt im ersten Jahr mit BF22 In-App Coupon)

In-App Coupon) Pro Plan (1 Jahr): 19,99 → 9,99 Euro (50% Rabatt im ersten Jahr mit BF22MAX In-App Coupon)

Hydra 2: HDR-Fotografie

Hydra ist eine Kamera-App für iPhone & iPad mit innovativer Aufnahmetechnologie, mit der man selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen wunderschöne und einzigartige Bilder aufnehmen kann. Der unabhängige Rechenkern von Hydra nutzt die neuesten Fortschritte in den Bereichen künstlicher Intelligenz und Bildverarbeitung, um die physikalischen Grenzen kleiner Sensoren zu überwinden, und bietet Funktionen wie extremes HDR mit mehr als 20 Blendenstufen, detailverbessernde Entrauschung, Makroaufnahmen, gestochen scharfes 6/8-faches Zoomen und eine Auflösung von 110 Megapixeln.

Pro Pack: 14,99 → 6,99 Euro (50% Rabatt)

Pro Plan (1 Jahr): 5,99 → 2,99 Euro (50% Rabatt im ersten Jahr mit BF22 In-App Coupon)

Carbo: Digitales Notizbuch & Handschrift

Carbo ist eine digitale Notizbuch-App, mit der man Notizen und Zeichnungen erfassen, bearbeiten und organisieren, und so die Handschrift ins digitale Zeitalter bringen kann. Es ermöglicht dem User, Bilder zu importieren und zu exportieren sowie Notizen in verschiedene Notizbücher zu verschieben. Carbo verfügt über eine einzigartige Anzeigetechnologie, die die Ausdruckskraft und Wiedergabetreue von Zeichnungen bewahrt. Mit nativer Unterstützung für Apple Pencil und einer brandneuen Mac Catalyst App.

Pro Pack: 14,99 → 6,99 Euro (50% Rabatt)

Pro Plan (1 Jahr): 7,99 → 3,99 Euro (50% Rabatt im ersten Jahr mit BF22 In-App Coupon)

Emulsio: Video-Stabilisator & Transcoder

Emulsio ist eine App zur Videostabilisierung (Software-Gimbal), die Videos flüssiger und professioneller macht. Emulsio unterstützt den Import und Export von HEVC bis zu 4K, was eine effizientere Speicherung ermöglicht. Stabilisierte und unstabilisierte Videos können in Echtzeit verglichen werden. Das jüngste Update von Emulsio bringt Unterstützung für die neuesten iOS-Verbesserungen, eine neue „Transcode“-Erweiterung sowie eine neue Video-Encoding-Pipeline, die fortgeschrittenen Usern die volle Kontrolle über das erzeugte Ausgangsvideo gibt.

Pro Pack: 14,99 → 6,99 Euro (50% Rabatt)

Pro Plan (1 Jahr): 5,99 → 2,99 Euro (50% Rabatt im ersten Jahr mit BF22 In-App Coupon)

Reduzierte macOS-Apps von Creaceed

Hydra: Pro HDR-Foto-Editor

Hydra ist eine leistungsstarke HDR-Fotostudio-App, mit der Sie auf einfache Weise wunderschöne HDR-Bilder (High Dynamic Range) aus einer Reihe von Belichtungen erstellen können. Dabei werden sowohl dunkle als auch helle Motive effektiv erfasst, um sie natürlicher zu machen oder die Dramatik der Szene zu erhöhen. Die App bietet eine erweiterte Bildausrichtung, Geisterentfernung, einen modernen Tonemapper sowie Unterstützung für Metal 2 und Apple Silicon.

App: 69,99 → 34,99 Euro (50% Rabatt)

Morph Age: Bildmorphing

Morph Age ist eine Morphing-App zur Erstellung von Videoübergängen aus Gesichtern (oder Objekten). Mehrere Animationseffekte sind ebenfalls verfügbar und die Länge der Transformation kann ebenfalls geändert werden. Morph Age bietet volle Unterstützung für das Zoomen, Scrolling-Funktionen, Subpixel-Genauigkeit und erlaubt die Feinabstimmung der Kurven, die die Transformation definieren. Optimiert für Apple Silicon.

App: 69,99 → 34,99 Euro (50% Rabatt)

Prizmo Mac: Professionelle Scan-App

Prizmo ist eine OCR-App, mit der man textdurchsuchbare PDFs aus Dokumenten erstellen können, die mit einem Scanner oder einer Kamera erfasst worden sind. Die Texterkennung (OCR) wird in 23 Sprachen angeboten. Eine Text-to-Speech-Funktion zum Lesen von gescanntem Text ist ebenfalls verfügbar. Es werden mehrere Ausgabeformate angeboten: Bilddateien (JPEG, PNG, TIFF) und Textdateien (PDF, TXT, RTF). Es unterstützt auch die Continuity Camera, um direkt mit dem iPhone auf dem Mac zu fotografieren. Optimiert für Apple Silicon.

App: 69,99 → 34,99 Euro (50% Rabatt)

Alle 50 Prozent-Rabatte sind bis einschließlich Cyber Monday, dem 28. November 2022, gültig.