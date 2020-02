ING: Kostenloses Girokonto ab Mai 2020 nur noch mit Gehaltseingang

Erst vor wenigen Monaten habe ich mich intensiv mit Girokonten und Kreditkarten auseinandergesetzt. Am Ende habe ich mich für ein Konto bei der DKB entschieden – meine Beweggründe und alle Details könnt ihr hier nachlesen.

In den Kommentaren wurde auch stets das kostenlose Girokonto bei der ING genannt. Doch damit ist in Kürze Schluss. Für die meisten Kunden wird das Konto dennoch kostenlos bleiben. Voraussetzung ist ab dem 1. Mai 2020 ein monatlicher Gehaltseingang in Höhe von mindestens 700 Euro. Ansonsten kostet das Konto 4,90 Euro pro Monat. Kunden unter 28 Jahren sowie Kunden mit einem Basiskonto sind von der Regelung ausgenommen. Nach aktuellem Stand bleibt das Girokonto damit für dreiviertel der Kunden bereits heute kostenlos.

Um die Änderungen leichter verdaulich zu machen, lockt die ING derzeit mit einem Bonus in Höhe von 50 Euro. Dazu muss der Antrag bis zum 29. Mai 2020 eingehen, wobei die Prämie auf das Tagesgeldkonto überwiesen wird. Auch hier gilt als Voraussetzung: Das Konto muss als Gehaltskonto genutzt werden, zudem müssen in den ersten 4 Monaten zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge über mindestens 1.000 Euro erfolgen.

Die ING bietet auch Apple Pay an. Wollt ihr euch von der ING abwenden, werft einen Blick auf meinen Bericht zum DKB-Konto, das weiterhin komplett kostenfrei ist. Bei der DKB gibt es auch eine echte Kreditkarte, bei bei ING nur eine VISA Debitkarte.