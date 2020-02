Hidden Survivor: Überleben, Verstecken und Bauen in kostenlosem iOS-Game

Der deutsche App Store hält immer wieder kleine, aber feine Spiele-Überraschungen bereit. Viele davon gehen unter, und nur wenige bekommen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen würden. Auch das Game Hidden Survivor (App Store-Link) dürfte man zu dieser Kategorie zählen. Der Download des kostenlosen und über In-App-Käufe finanzierten Titels ist 465 MB groß und benötigt zur Installation zudem iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher nicht, es muss in englischer Sprache gespielt werden.

Entwickelt wurde Hidden Survivor von Joy Brick, die mit diesem im Dezember 2019 erschienenen Spiel eine Mischung aus verschiedenen Genres in einem einzigen Titel versammelt haben. So finden sich Elemente aus Survival- und Aufbau-Games, aber auch ein klassisches Versteckspiel und Kampfaktionen gegen andere Spieler in Hidden Survivor. „Überlebende, die in eine fremde Welt hineingezogen wurden, müssen sich verstecken und kämpfen, um Ressourcen zu sammeln und zu überleben“, heißt es von den Entwicklern im App Store. „Sie müssen die gesammelten Ressourcen nutzen, um die Einrichtungen in ihrem Rückzugsort zu verbessern und Notwendigkeiten wie Nahrungsmittel und Getränke zu produzieren, um diesen Überlebenswettbewerb bestehen zu können.“

Dreiminütige PvP-Kämpfe mit neun gegnerischen Spielern

Weitere Informationen bekommt man von Seiten der Entwickler nicht geliefert, und ist somit auf sich allein gestellt. Der Großteil des Spiels wird für die PvP-Kämpfe aufgewendet, die sich über die „Explore“-Funktion angehen lassen. Während der dreiminütigen Partien, in denen man zusammen mit neun anderen Spielern Räume erkundet, hat man sich als Alltagsobjekt zu verkleiden und sammelt so Ressourcen, die man für den Aufbau- und Überlebens-Bereich des Spiels benötigt. Das Versteckspiel ist auch deswegen nötig, da für einen kurzen Zeitraum immer einer der Kontrahenten als „Seeker“ auserkoren wird und währenddessen Gegner für eigene Boni eliminieren kann.

Außerhalb der Exploration-Kämpfe kümmert man sich um die gewonnenen Ressourcen, um die eigene Basis weiter auszubauen, Gegenstände zu bauen und zusätzliche „Survivors“ zu rekrutieren. Insgesamt drei Aspekte muss man dabei jederzeit im Blick behalten: Hunger, Durst und Energie. Stirbt aufgrund von Mangelerscheinungen einer der Überlebenden, heißt es, wieder neu bei Tag 1 zu beginnen. Die Entwickler stellen vorab auch ein Tutorial-Video bereit, damit man sich in dieser beizeiten komplexen Welt besser zurecht finden kann. Wer sich für Survival- und Kampf-Spiele in einer Anime-inspirierten Umgebung begeistern kann, sollte sich Hidden Survivor durchaus einmal auf das iPhone oder iPad laden. Abschließend haben wir noch den YouTube-Trailer zum Spiel für euch eingebunden.