ZDFmediathek bietet nach Update Download-Funktion an

Das könnte passender nicht sein: Ich sitze aktuell im ICE nach Berlin und bekomme im App Store ein Update der ZDFmediathek (App Store-Link) angezeigt. Die neue Funktion hätte ich bereits vor dem Start meiner Fahrt gut gebrauchen können:

Unterwegs mit Bahn und Flugzeug und das WLAN funktioniert nicht richtig? Kein Problem, denn ab dieser Version stehen euch in unserer App fast alle Videos auch zum offline schauen zur Verfügung. Einfach die entsprechenden Videos vorher auswählen und eure Lieblingsserien und -filme auch ohne Internetverbindung genießen.

Ich weiß nicht, ob ich mich an dieser Stelle über das aktuellste Update der ZDFmediathek freuen, oder über das WLAN in der Bahn ärgern soll. Am Ende ist es ja durchaus praktisch, wenn man Inhalte vorher speichern kann, insbesondere wenn man dort unterwegs ist, wo es gar keine WLAN-Verbindung gibt und man das Datenvolumen schonen möchte.

„Fast alle Videos“ scheint aber etwas hoch gegriffen. Ich habe mich jetzt durch die Mediathek geklickt und nur ausgewählte Videos stehen zum Download bereit. Möglicherweise ist eure Lieblingssendung noch nicht mit dabei.

Mit einer ähnlichen Funktion hat vor einigen Wochen bereits die ARD-App seine Nutzer beglückt. Noch mehr freuen würde ich mich aber über eine flächendeckende LTE-Netzabdeckung (mit dem 5G dauert es ja noch ein wenig) und streaming-fähiges WLAN in den Zügen der Deutschen Bahn.