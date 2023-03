iOS 16.4: Apple verteilt den Release Candidate

Gestern Abend hat Apple den Release Candidate von iOS 16.4 veröffentlicht. Die finale Beta-Version, bei der es im besten Fall keine Änderungen mehr geben soll, wird mutmaßlich kommende Woche Dienstag als offizielles Update verteilt.

Die wesentlichen Neuerungen von iOS 16.4 haben wir euch ja bereits vorgestellt. Unter anderem sollen Web-Anwendungen, die über Safari auf dem Homescreen abgelegt werden, nun auch Push-Mitteilungen anbieten dürfen. Und auch die neue HomeKit-Architektur, die eigentlich schon mit iOS 16.2 eingeführt werden sollte, dürfte nun endlich korrekt funktionieren.

In der finalen Beta-Version sind dann aber noch einmal einige kleinere Details hinzugekommen. So wird man in der Fotos-App auch nach doppelten Bildern und Motiven suchen können, wenn man die geteilte iCloud Fotobibliothek mit anderen Personen nutzt. Zudem soll die Sprachisolation bei Telefonaten für eine bessere Tonqualität sorgen, bisher war das nur über FaceTime möglich.

Und dann gibt es auch noch ein ganz wildes Detail: Im Code der finalen Beta-Version von iOS 16.4 sind zwei Modellnummern für AirPods und ein AirPods Ladecase aufgetaucht, die es so noch nicht gibt. Plant Apple möglicherweise die Einführung einer neuen Generation? Das wäre schon etwas verwunderlich, denn immerhin sind die AirPods noch keine zwei Jahre alt.