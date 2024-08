iOS 18 erlaubt Videoaufzeichnung während der Musikwiedergabe

Wenn man in iOS 17 ein Video aufnimmt und im Hintergrund noch die Musikwiedergabe aktiv ist, stoppt die Musik, sobald man ein Video in der Kamera-App aufnehmen möchte. Mit einem kleinen Trick kann man aber auch schon jetzt ein Video aufnehmen, während Musik im Hintergrund läuft. Dafür muss man von der QuickTake-Videoaufnahme Gebrauch machen.

Einfacher wird es allerdings in iOS 18, denn Apple integriert eine neue Option in den Kamera-Einstellungen, mit der ihr die Audiowiedergabe beim Filmen erlauben könnt. Zu finden ist der neue Schalter in den „Einstellungen“ unter „Kamera“ und „Ton aufnehmen“. Eigentlich möchte das iPhone ja verhindern, dass laufende Musik die Videoaufnahme stört, aber es gibt ja auch Situationen, in denen man aktiv Musik beisteuern möchte. Abgesehen davon, könnt ihr bei Instagram, TikTok und Co. auch im Nachgang Musik unter das Video legen, was sowieso die bessere Wahl ist, da die Qualität besser ist.

Nimmt man mit dem iPhone und iOS 18 ein Video mit aktiver Musikwiedergabe auf, wird der Ton nur in Mono aufgenommen. Das sollte man bei der Aktivierung auf jeden Fall beachten.

Derzeit ist iOS 18 nur als Beta und Public Beta verfügbar. Der offizielle Startschuss fällt dann im Herbst nach der Einführung der neuen iPhone 16-Modelle.

Foto: Apple.